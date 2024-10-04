https://sarabic.ae/20241004/القوات-الروسية-تحكم-سيطرتها-على-مدينة-أوغليدار-وتحرر-بلدتين-خلال-أسبوع-1093426589.html
القوات الروسية تحكم سيطرتها على مدينة أوغليدار وتحرر بلدات عدة خلال أسبوع
القوات الروسية تحكم سيطرتها على مدينة أوغليدار وتحرر بلدات عدة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت بلدتي ميكيفكا في جمهورية... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T10:13+0000
2024-10-04T10:13+0000
2024-10-04T10:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال أسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحررت بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات الخاصة بألوية المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع عسكرية، ولواء من الحرس الوطني، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات الاوكرانية نحو 890 عسكريا، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية، و8 مستودعات ذخيرة ميدانية.وذكر بيان وزارة الدفاع أنه خلال أسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات من لواء المشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع البحري والساحلي، وثلاثة تشكيلات دفاعية عسكرية، ولواء حرس وطني.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، 7 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، و6 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و22 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 540 طائرة دون طيار.وفي غضون أسبوع، استسلم 83 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي، 44 منهم أثناء تحرير بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2880 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، منها ثلاث ناقلات جنود مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و42 مركبة، بالإضافة إلى 37 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 16 مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وتم تدمير 14 محطة للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى تدمير 29 مستودع ذخيرة ميدانيا.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 5110 عسكريين، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و44 مركبة، و47 مدفعًا ميدانيًا منها 30 غربية الصنع، وتدمير 13 مستودع ذخيرة ميدانيا.ونتيجة للمعارك القتالية تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من تحرير بلدتي نيليبوفكا، وكروتوي يار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، وألوية الهجوم، والألوية المحمولة جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني. وتم صد 48 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3050 عسكريًا، وأربع دبابات، و43 مركبة قتالية مدرعة، منها مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و77 مركبة، وتم تدمير 28 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى سبع محطات للحرب الإلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحكم سيطرتها على مدينة أوغليدار وتحرر بلدات عدة خلال أسبوع
10:13 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 10:50 GMT 04.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت بلدتي ميكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال أسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحررت بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات الخاصة بألوية المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع عسكرية، ولواء من الحرس الوطني، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الاوكرانية نحو 890 عسكريا، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية، و8 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وذكر بيان وزارة الدفاع أنه خلال أسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات من لواء المشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع البحري والساحلي، وثلاثة تشكيلات دفاعية عسكرية، ولواء حرس وطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكريين، ودبابتين، و42 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، و5 محطات للحرب الإلكترونية، و10 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، 7 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع،
و6 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و22 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 540 طائرة دون طيار.
وفي غضون أسبوع، استسلم 83 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي، 44 منهم أثناء تحرير بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، وحررت بلدتي ميكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2880 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، منها ثلاث ناقلات جنود مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و42 مركبة، بالإضافة إلى 37 قطعة مدفعية ميدانية،
بما في ذلك 16 مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وتم تدمير 14 محطة للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى تدمير 29 مستودع ذخيرة ميدانيا.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية بتحرير قرية فيرخنيكامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 5110 عسكريين، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و44 مركبة، و47 مدفعًا ميدانيًا منها 30 غربية الصنع، وتدمير 13 مستودع ذخيرة ميدانيا.
ونتيجة للمعارك القتالية تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من تحرير بلدتي نيليبوفكا، وكروتوي يار
التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، وألوية الهجوم،
والألوية المحمولة جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني. وتم صد 48 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 4210 عسكريين، ودبابتين، و16 مركبة قتالية مدرعة، و31 مركبة، و31 مدفعًا ميدانيًا.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية،
بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3050 عسكريًا، وأربع دبابات، و43 مركبة قتالية مدرعة، منها مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و77 مركبة، وتم تدمير 28 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى سبع محطات للحرب الإلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.