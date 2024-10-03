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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241003/مشاهد-لقنبلة-فاب-3000-الروسية-وهي-تدمر-مستودعا-تابعا-لنظام-كييف-فيديو--1093392667.html
مشاهد لقنبلة "فاب-3000" الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف... فيديو
مشاهد لقنبلة "فاب-3000" الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام القوات الروسية بتدمير مستودع للذخيرة تابع لنظام كييف بواسطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" بالقرب من بلدة رازليف في... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T11:27+0000
2024-10-03T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة قيام القوات الروسية باستهداف مستودع الذخيرة بواسطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" بالقرب من بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت للطاقة الأوكرانية تزود القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الجنوب" دمرت منشأة أوكرانية لتجميع الطائرات المسيرة ومحطة للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وقالت الدفاع: "قامت قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحيدت نحو 130 جندياً أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع".وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمس" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و144 طائرة دون طيار، منها 122 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمته
https://sarabic.ae/20241003/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة-1093391638.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لقنبلة "فاب-3000" الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف... فيديو

11:27 GMT 03.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهم لقنبلة "فاب 3000" الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف
مشاهم لقنبلة فاب 3000 الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام القوات الروسية بتدمير مستودع للذخيرة تابع لنظام كييف بواسطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" بالقرب من بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتبين المشاهد لحظة قيام القوات الروسية باستهداف مستودع الذخيرة بواسطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" بالقرب من بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت للطاقة الأوكرانية تزود القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وتم صد ثلاث هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 400 عسكري، ومركبة مشاة قتالية، وسبع مركبات وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
10:30 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الجنوب" دمرت منشأة أوكرانية لتجميع الطائرات المسيرة ومحطة للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
وأضاف: "وحدات من مجموعة القوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وواصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 615 عسكريا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة وعددا من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع: "قامت قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحيدت نحو 130 جندياً أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع".
وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمس" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و144 طائرة دون طيار، منها 122 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمته
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