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لقاء سبوتنيك
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html
مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"
مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T15:30+0000
2024-10-04T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال ضابط كبير في مجموعة البطاريات يحمل علامة النداء "أكاديمي"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نظامنا فعال وقوي للغاية، ويوقع أضراراً بالعدو لا يمكن إصلاحها، وبالتالي نشكل الهدف رقم واحد بالنسبة لهم".وقال ضابط مظلي يلقب بـ"ديم": "بعد ذلك تتدخل عناصر مشاتنا وتأخذ مواقعها في قطاعات الجبهة... وفقاً لمعطيات وحدات الاستطلاع، فقد كان هناك الكثير من مرتزقة حلف الناتو... قواتنا تتقدم بنشاط. الوضع يتغير نحو الأفضل".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241004/موسكو-أمريكا-تريد-إبعاد-روسيا-عن-رابطة-الدول-المستقلبة-بمزاعم-التهديد-القادم-من-الشرق-1093431323.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"

15:30 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Стрингер
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تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات الصواريخ الروسية "أوراغان"، وذلك على مشارف نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.
وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".
وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".

وأضاف الضابط أن "الخطر الأكبر على مركباتنا القتالية يأتي الآن من صواريخ مثل "هيمارس" و"أتاكمز" ونيران المدفعية بعيدة المدى، بالإضافة إلى المركبات الجوية المسيرة من مختلف الفئات والأنواع".

وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".
ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد سائق الطاقم أن تشغيل مركبته القتالية يتم حصرا في الليل.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: أمريكا تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلبة بمزاعم "التهديد القادم من الشرق"
12:34 GMT
وقال ضابط كبير في مجموعة البطاريات يحمل علامة النداء "أكاديمي"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نظامنا فعال وقوي للغاية، ويوقع أضراراً بالعدو لا يمكن إصلاحها، وبالتالي نشكل الهدف رقم واحد بالنسبة لهم".

وتلقى طاقم المركبة القتالية الصاروخية المضادة للطائرات "أوراغان" في الليل، إحداثيات الهدف، ومن مكان "كابونيير" المموه بعناية، انتقل إلى موقع إطلاق النار المُجهز مسبقًا، ونفذ ضربته، وفقًا للإحداثيات المُقدمة له، ومن ثم غيّر موقعه بسرعة لتجنب رد فعل بطاريات العدو المضادة.

وقال ضابط مظلي يلقب بـ"ديم": "بعد ذلك تتدخل عناصر مشاتنا وتأخذ مواقعها في قطاعات الجبهة... وفقاً لمعطيات وحدات الاستطلاع، فقد كان هناك الكثير من مرتزقة حلف الناتو... قواتنا تتقدم بنشاط. الوضع يتغير نحو الأفضل".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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