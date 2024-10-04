https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html

مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"

مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T15:30+0000

2024-10-04T15:30+0000

2024-10-04T15:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال ضابط كبير في مجموعة البطاريات يحمل علامة النداء "أكاديمي"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نظامنا فعال وقوي للغاية، ويوقع أضراراً بالعدو لا يمكن إصلاحها، وبالتالي نشكل الهدف رقم واحد بالنسبة لهم".وقال ضابط مظلي يلقب بـ"ديم": "بعد ذلك تتدخل عناصر مشاتنا وتأخذ مواقعها في قطاعات الجبهة... وفقاً لمعطيات وحدات الاستطلاع، فقد كان هناك الكثير من مرتزقة حلف الناتو... قواتنا تتقدم بنشاط. الوضع يتغير نحو الأفضل".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20241004/موسكو-أمريكا-تريد-إبعاد-روسيا-عن-رابطة-الدول-المستقلبة-بمزاعم-التهديد-القادم-من-الشرق-1093431323.html

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روسيا, رصد عسكري