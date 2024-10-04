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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عرب بوينت بودكاست
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241004/موسكو-أمريكا-تريد-إبعاد-روسيا-عن-رابطة-الدول-المستقلبة-بمزاعم-التهديد-القادم-من-الشرق-1093431323.html
موسكو: أمريكا تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلبة بمزاعم "التهديد القادم من الشرق"
موسكو: أمريكا تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلبة بمزاعم "التهديد القادم من الشرق"
سبوتنيك عربي
ذكر مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الولايات المتحدة تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلة بفرضية "التهديد القادم من الشرق"،... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T12:34+0000
2024-10-04T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رابطة الدول المستقلة
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وقال بورتنيكوف الذي يشغل منصب رئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الخامس والخمسين لرؤساء الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، أنه "لفصل روسيا والدول الصديقة بها، تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والسلك الدبلوماسي، والمنظمات غير الحكومية الخاضعة لرقابة الغرب، والصحفيون المأجورون، وخبراء التاريخ الزائفون، وما يسمى بـ "الناشطين المدنيين"، بنشر شائعات حول "التهديد من الشرق".وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن السبب الرئيسي الذي جعل حلف "الناتو" يدفع نظام كييف نحو المزيد من الأعمال التخريبية والإرهابية النشطة في منطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية ذات الأهمية البالغة، هو إخفاق القوات الأوكرانية في تنفيذ المهمام الموكلة إليها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم الجمعة، أعمال الجلسة الدورية الـ 55 لمجلس رؤساء هيئات الأمن وأجهزة الاستخبارات في بلدان الرابطة المستقلة.وذكر مركز الاتصالات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أعضاء المجلس يولون اهتماماً خاصاً لتحسين التعاون بين أجهزتهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني ولوضع تدابير فعالة لتكثيف هذا التعاون وتفعيله في البحث عن المتورطين في التنظيمات الإرهابية الدولية وعناصرها المتطرفة عبر قنوات الدخول والخروج بين بلدان الرابطة.وتدخل في قوام رابطة البلدان المستقلة حاليا عدد من الدول منها روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-يكشف-عن-الدول-التي-تمنع-نظام-كييف-من-عقد-معاهدة-سلام-مع-روسيا---1093425663.html
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روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة
روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة

موسكو: أمريكا تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلبة بمزاعم "التهديد القادم من الشرق"

12:34 GMT 04.10.2024
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ذكر مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الولايات المتحدة تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلة بفرضية "التهديد القادم من الشرق"، والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية متورطة أيضًا في ذلك.
وقال بورتنيكوف الذي يشغل منصب رئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الخامس والخمسين لرؤساء الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، أنه "لفصل روسيا والدول الصديقة بها، تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والسلك الدبلوماسي، والمنظمات غير الحكومية الخاضعة لرقابة الغرب، والصحفيون المأجورون، وخبراء التاريخ الزائفون، وما يسمى بـ "الناشطين المدنيين"، بنشر شائعات حول "التهديد من الشرق".
وأضاف أن "البعثات الدبلوماسية لأوكرانيا، مدعومة بمتخصصين في مجال المعلومات والعمليات النفسية، تشارك أيضًا في هذه الدعاية المعادية لروسيا".
وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن السبب الرئيسي الذي جعل حلف "الناتو" يدفع نظام كييف نحو المزيد من الأعمال التخريبية والإرهابية النشطة في منطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية ذات الأهمية البالغة، هو إخفاق القوات الأوكرانية في تنفيذ المهمام الموكلة إليها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا
10:10 GMT
وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".
وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم الجمعة، أعمال الجلسة الدورية الـ 55 لمجلس رؤساء هيئات الأمن وأجهزة الاستخبارات في بلدان الرابطة المستقلة.
وذكر مركز الاتصالات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أعضاء المجلس يولون اهتماماً خاصاً لتحسين التعاون بين أجهزتهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني ولوضع تدابير فعالة لتكثيف هذا التعاون وتفعيله في البحث عن المتورطين في التنظيمات الإرهابية الدولية وعناصرها المتطرفة عبر قنوات الدخول والخروج بين بلدان الرابطة.
ويترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع رئيس جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية ألكسندر بورتنيكوف.
وتدخل في قوام رابطة البلدان المستقلة حاليا عدد من الدول منها روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"
بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية
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