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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-الناتو-يدفع-كييف-لمهاجمة-منشآت-الطاقة-النووية-بسبب-إخفاق-القوات-الأوكرانية--1093425239.html
بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية
بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن السبب الرئيسي الذي جعل حلف "الناتو" يدفع نظام كييف نحو المزيد من الأعمال التخريبية والإرهابية... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T09:32+0000
2024-10-04T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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وقال بورتنيكوف الذي شغل منصب رئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الخامس والخمسين لرؤساء الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، إنه "على الرغم من الإمدادات واسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في العملية العسكرية الخاصة".وأشار بورتنيكوف إلى أن "تركيز الغرب على توسيع العمليات العسكرية وزيادة كثافتها خلال الصراع في أوكرانيا يتجلّى بالسماح لكييف باستخدام أسلحة وصواريخ "الناتو" بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا، والمشاركة المباشرة للأفراد العسكريين من دول "الناتو" في التخطيط والتحضير لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس القتالي بالكامل، فضلاً عن نية التحالف إرسال وحداته إلى أوكرانيا".وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.وجاء في بيان صدر عن المجتمعين: "توصل رؤساء الإدارات الخاصة إلى توافق في الآراء حول الحاجة إلى توسيع أشكال ومجالات التعاون، وكذلك تعزيز التفاعل في العمل لضمان أمن دول رابطة الدول المستقلة".
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روسيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, رابطة الدول المستقلة

بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية

09:32 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورمدير الأمن القومي الروسي ألكسندر بورتنيكوف
مدير الأمن القومي الروسي ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن السبب الرئيسي الذي جعل حلف "الناتو" يدفع نظام كييف نحو المزيد من الأعمال التخريبية والإرهابية النشطة في منطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية ذات الأهمية البالغة، هو إخفاق القوات الأوكرانية في تنفيذ المهمام الموكلة إليها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال بورتنيكوف الذي شغل منصب رئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الخامس والخمسين لرؤساء الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، إنه "على الرغم من الإمدادات واسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في العملية العسكرية الخاصة".

وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".

مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
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وأشار بورتنيكوف إلى أن "تركيز الغرب على توسيع العمليات العسكرية وزيادة كثافتها خلال الصراع في أوكرانيا يتجلّى بالسماح لكييف باستخدام أسلحة وصواريخ "الناتو" بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا، والمشاركة المباشرة للأفراد العسكريين من دول "الناتو" في التخطيط والتحضير لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس القتالي بالكامل، فضلاً عن نية التحالف إرسال وحداته إلى أوكرانيا".

وأوضح المسؤول الروسي أن : "رغبة الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في "الناتو" بتأخير فقدان هيمنتها العالمية بأي ثمن أصبحت السبب وراء تطور العمليات في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية والتي تؤثر سلبًا على الاستقرار الدولي، بما في ذلك أمن بلدان رابطة الدول المستقلة".

وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتشارك في الاجتماع وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان واللجنة التنفيذية لمركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة.

وجاء في بيان صدر عن المجتمعين: "توصل رؤساء الإدارات الخاصة إلى توافق في الآراء حول الحاجة إلى توسيع أشكال ومجالات التعاون، وكذلك تعزيز التفاعل في العمل لضمان أمن دول رابطة الدول المستقلة".
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