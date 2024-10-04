https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-الناتو-يدفع-كييف-لمهاجمة-منشآت-الطاقة-النووية-بسبب-إخفاق-القوات-الأوكرانية--1093425239.html

بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية

بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن السبب الرئيسي الذي جعل حلف "الناتو" يدفع نظام كييف نحو المزيد من الأعمال التخريبية والإرهابية... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T09:32+0000

2024-10-04T09:32+0000

2024-10-04T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رابطة الدول المستقلة

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وقال بورتنيكوف الذي شغل منصب رئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الخامس والخمسين لرؤساء الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، إنه "على الرغم من الإمدادات واسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في العملية العسكرية الخاصة".وأشار بورتنيكوف إلى أن "تركيز الغرب على توسيع العمليات العسكرية وزيادة كثافتها خلال الصراع في أوكرانيا يتجلّى بالسماح لكييف باستخدام أسلحة وصواريخ "الناتو" بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا، والمشاركة المباشرة للأفراد العسكريين من دول "الناتو" في التخطيط والتحضير لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس القتالي بالكامل، فضلاً عن نية التحالف إرسال وحداته إلى أوكرانيا".وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.وجاء في بيان صدر عن المجتمعين: "توصل رؤساء الإدارات الخاصة إلى توافق في الآراء حول الحاجة إلى توسيع أشكال ومجالات التعاون، وكذلك تعزيز التفاعل في العمل لضمان أمن دول رابطة الدول المستقلة".

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روسيا, رابطة الدول المستقلة