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بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا
بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن الولايات... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T10:10+0000
2024-10-04T10:29+0000
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وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "سوف أتطرق بشكل منفصل إلى موضوع أوكرانيا، فالعواقب الكارثية للوضع الذي يجد فيه سكان بلد بأكمله أنفسهم رهائن للغرب والنظام الدمية الذي وضعه واضح للجميع. يواصل القيمون في واشنطن ولندن منع كييف من صنع السلام، وهو ما كان يمكن تحقيقه بالفعل، في ربيع عام 2022".كما وصف بورتنيكوف الضغط الغربي المتزايد على مولدوفا لإجبارها على الدخول في مواجهة مفتوحة مع روسيا، بأنه تهديد جدي في غاية الخطورة، وعلّق قائلا:ونوه بورتنيكوف إلى أنه "على الرغم من الإمدادات الواسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في ظل العملية العسكرية الخاصة".وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.وتشارك في الاجتماع وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان واللجنة التنفيذية لمركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة.البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخباريةمدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-الناتو-يدفع-كييف-لمهاجمة-منشآت-الطاقة-النووية-بسبب-إخفاق-القوات-الأوكرانية--1093425239.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, رابطة الدول المستقلة

بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا

10:10 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 10:29 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورمدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما زالتا تمنعان كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا.
وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "سوف أتطرق بشكل منفصل إلى موضوع أوكرانيا، فالعواقب الكارثية للوضع الذي يجد فيه سكان بلد بأكمله أنفسهم رهائن للغرب والنظام الدمية الذي وضعه واضح للجميع. يواصل القيمون في واشنطن ولندن منع كييف من صنع السلام، وهو ما كان يمكن تحقيقه بالفعل، في ربيع عام 2022".

وأضاف بورتنيكوف: "من ناحية أخرى، فإن زيلينسكي نفسه، الذي ألغى الانتخابات الرئاسية في البلاد، يدرك أنه لا يمكنه البقاء في السلطة إلا إذا استمرت الأعمال العدائية".

مدير الأمن القومي الروسي ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بورتنيكوف: "الناتو" يدفع كييف لمهاجمة منشآت الطاقة النووية بسبب إخفاق القوات الأوكرانية
09:32 GMT
وأشار بورتنيكوف إلى أن الولايات المتحدة تسعى مع حلفائها إلى توسيع منطقة القتال لتشمل جمهوريتي بيلاروسيا ومولدوفا. وأكد أن التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها أوكرانيا ورعاتها بالقرب من حدود بيلاروسيا تدل على محاولة لجر دول البلطيق وبولندا إلى الصراع.
كما وصف بورتنيكوف الضغط الغربي المتزايد على مولدوفا لإجبارها على الدخول في مواجهة مفتوحة مع روسيا، بأنه تهديد جدي في غاية الخطورة، وعلّق قائلا:
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
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07:47 GMT

"يربط الاتحاد الأوروبي والناتو تقديم المزيد من المساعدة المالية لمولدوفا وآفاق تكاملها الأوروبي، بموافقتها على إدراج أراضيها في الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا والحل النهائي لقضية بريدنيستروفيه. نأمل أن تتمسك القيادة المولدوفية الحالية بالفكر السليم وألا تستبدل سيادة البلاد وأمنها بمكاسب سياسية قصيرة المدى".

ألكسندر بورتنيكوف
مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
ونوه بورتنيكوف إلى أنه "على الرغم من الإمدادات الواسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في ظل العملية العسكرية الخاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
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7 أغسطس, 14:19 GMT
وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".
وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.
وتشارك في الاجتماع وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان واللجنة التنفيذية لمركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة.
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