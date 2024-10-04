https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-يكشف-عن-الدول-التي-تمنع-نظام-كييف-من-عقد-معاهدة-سلام-مع-روسيا---1093425663.html

بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا

بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن الولايات... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T10:10+0000

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وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "سوف أتطرق بشكل منفصل إلى موضوع أوكرانيا، فالعواقب الكارثية للوضع الذي يجد فيه سكان بلد بأكمله أنفسهم رهائن للغرب والنظام الدمية الذي وضعه واضح للجميع. يواصل القيمون في واشنطن ولندن منع كييف من صنع السلام، وهو ما كان يمكن تحقيقه بالفعل، في ربيع عام 2022".كما وصف بورتنيكوف الضغط الغربي المتزايد على مولدوفا لإجبارها على الدخول في مواجهة مفتوحة مع روسيا، بأنه تهديد جدي في غاية الخطورة، وعلّق قائلا:ونوه بورتنيكوف إلى أنه "على الرغم من الإمدادات الواسعة النطاق من الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والخاصة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حل المهام الموكلة إليها في ظل العملية العسكرية الخاصة".وتابع بورتنيكوف موضحا أن حلف "الناتو"، وللأسباب السابقة، يدفع نظام كييف إلى القيام بعمليات تخريبية أكثر نشاطًا في الحرب الإرهابية بمنطقة الحدود الروسية، كما والهجمات على منشآت الطاقة النووية الحيوية، وقطاع النقل والنفط والغاز، وأعمال ترهيب المدنيين".وينعقد الاجتماع الدوري الخامس والخمسون لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.وتشارك في الاجتماع وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان واللجنة التنفيذية لمركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة.البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخباريةمدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241004/بورتنيكوف-الناتو-يدفع-كييف-لمهاجمة-منشآت-الطاقة-النووية-بسبب-إخفاق-القوات-الأوكرانية--1093425239.html

https://sarabic.ae/20241004/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-تعداد-قوات-ما-يسمى-بـالفيلق-الدولي-للدفاع-الإقليمي-عن-أوكرانيا-1093421013.html

https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, رابطة الدول المستقلة