https://sarabic.ae/20241004/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-17-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-سومي-1093441533.html
ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي
ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش الروسي، شنوا هجوماً صاروخياً بواسطة منظومة "إسكندر-إم" على منطقة تركيز مجموعة تكتيكية تابعة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T16:19+0000
2024-10-04T16:19+0000
2024-10-04T16:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نقطة تمركز مجموعة تكتيكية تابعة لإحدى الكتائب الآلية التابعة للواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم إنشاؤها في حزام الغابات بالقرب من مستوطنة فرونزينكا في مقاطعة سومي".وكما أوضحت الوزارة، أطلق طاقم نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على أهداف محددة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات الصواريخ الروسية "أوراغان"، وذلك على مشارف نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش الروسي، شنوا هجوماً صاروخياً بواسطة منظومة "إسكندر-إم" على منطقة تركيز مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، ما أدى إلى تدمير 12 مركبة مدرعة وتحييد ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نقطة تمركز مجموعة تكتيكية تابعة لإحدى الكتائب الآلية التابعة للواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم إنشاؤها في حزام الغابات بالقرب من مستوطنة فرونزينكا في مقاطعة سومي".
وكما أوضحت الوزارة، أطلق طاقم نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على أهداف محددة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للضربة، تم تدمير 12 مركبة قتالية مدرعة و5 شاحنات صغيرة وتحييد ما يصل إلى 80 مسلحا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات الصواريخ الروسية "أوراغان"، وذلك على مشارف نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.
وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".
وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".
وأضاف الضابط أن "الخطر الأكبر على مركباتنا القتالية يأتي الآن من صواريخ مثل "هيمارس" و"أتاكمز" ونيران المدفعية بعيدة المدى، بالإضافة إلى المركبات الجوية المسيرة من مختلف الفئات والأنواع".
وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".
ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.