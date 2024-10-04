https://sarabic.ae/20241004/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-17-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-سومي-1093441533.html

ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي

ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش الروسي، شنوا هجوماً صاروخياً بواسطة منظومة "إسكندر-إم" على منطقة تركيز مجموعة تكتيكية تابعة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T16:19+0000

2024-10-04T16:19+0000

2024-10-04T16:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نقطة تمركز مجموعة تكتيكية تابعة لإحدى الكتائب الآلية التابعة للواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم إنشاؤها في حزام الغابات بالقرب من مستوطنة فرونزينكا في مقاطعة سومي".وكما أوضحت الوزارة، أطلق طاقم نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة صاروخية على أهداف محددة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه أصبح شاهد عيان على قيام قوات المظليين الروس، باستهداف مجموعة من مرتزقة الناتو والقضاء عليها، بواسطة راجمات الصواريخ الروسية "أوراغان"، وذلك على مشارف نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.وكان مراسلنا قد تحدث إلى الضابط نائب قائد بطارية "أوراغان" الذي أخبره قائلا: "نحن نقاتل بهدوء ونضرب العدو... واليوم ستتطاير (الصواريخ) على رؤوس مرتزقة الناتو، الذين وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن أعدادًا كبيرة منهم تتجه نحونا".وبحسب الضابط، فإنه "في الآونة الأخيرة، أصبح عدد المواطنين الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فأقل، وهناك المزيد والمزيد من المرتزقة من الدول الأعضاء في الناتو، في الغالب شارات (المرتزقة) توضح بأنهم فرنسيين وألمان وبولنديين وغيرهم من الشياطين".وقال الضابط الروسي: "هناك أطقم متخصصة ومعدات للحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات الدفاع الجوي جميعها مُفعلةُ لحمايتنا، لذا فإن جهود رجالنا موجهة للنصر على الفاشية".ووفقًا لمعطيات عدسات المراقبة، التي وثقها مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، فقد حقق رجال المدفعية والمظليون الروس إصابة جميع أهدافهم من القوات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html

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روسيا, رصد عسكري