https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غرودوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1093500282.html

الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرّر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T09:23+0000

2024-10-07T09:23+0000

2024-10-07T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز"، تم تحرير غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات العدو، وخسر العدو أكثر من 420 جندياً، ودبابة ليوبارد، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وثلاث مدافع ميدانية".وأضافت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاع العدو، وبحسب الوزارة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 590 عسكريًا و19 مركبة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومستودعين للذخيرة الميدانية".وتابع البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط الجبهة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة وتسع مركبات وعدد من المدافع".وقالت الدفاع: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف "RADA RPS-42" إسرائيلة الصنع، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطارين عسكريين ومستودعات ذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق تخزين المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241007/خبير-عسكري-بريطاني-نجاحات-روسيا-في-ساحة-المعركة-تشكل-خيارا-صعبا-بالنسبة-للغرب-1093495319.html

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