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الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غرودوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1093500282.html
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرّر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T09:23+0000
2024-10-07T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز"، تم تحرير غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات العدو، وخسر العدو أكثر من 420 جندياً، ودبابة ليوبارد، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وثلاث مدافع ميدانية".وأضافت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاع العدو، وبحسب الوزارة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 590 عسكريًا و19 مركبة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومستودعين للذخيرة الميدانية".وتابع البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط الجبهة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة وتسع مركبات وعدد من المدافع".وقالت الدفاع: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف "RADA RPS-42" إسرائيلة الصنع، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطارين عسكريين ومستودعات ذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق تخزين المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241007/خبير-عسكري-بريطاني-نجاحات-روسيا-في-ساحة-المعركة-تشكل-خيارا-صعبا-بالنسبة-للغرب-1093495319.html
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الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك

09:23 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 07.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرّر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز"، تم تحرير غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات العدو، وخسر العدو أكثر من 420 جندياً، ودبابة ليوبارد، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وثلاث مدافع ميدانية".

وأوضحت الدفاع أن قوات "المركز" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك

وأضافت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاع العدو، وبحسب الوزارة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 590 عسكريًا و19 مركبة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومستودعين للذخيرة الميدانية".

وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدوا أربع هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وفقد العدو أكثر من 410 عسكريين ومركبتي مشاة قتالية وست سيارات ومدافع ميدانية، كما تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومستودعين للذخيرة الميدانية".

وتابع البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط الجبهة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة وتسع مركبات وعدد من المدافع".

وبحسب الدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 74 طائرة دون طيار".

وقالت الدفاع: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف "RADA RPS-42" إسرائيلة الصنع، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطارين عسكريين ومستودعات ذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق تخزين المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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