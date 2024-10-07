https://sarabic.ae/20241007/خبير-عسكري-بريطاني-نجاحات-روسيا-في-ساحة-المعركة-تشكل-خيارا-صعبا-بالنسبة-للغرب-1093495319.html
خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب
خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن نجاحات روسيا في ساحة المعركة ورفضها حل الصراع بشروط كييف تضع الغرب أمام خيار صعب. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T06:17+0000
2024-10-07T06:17+0000
2024-10-07T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "في هذه الحالة (إذا لم تقم روسيا بإجراء مفاوضات سلام ) فماذا يجب أن نفعل في الغرب؟ سنقوم بالخداع اعتمادًا على خيارنا".وأضاف: "(في هذه الحالة.) سيكون نظام الناتو بأكمله مع المادة الخامسة مجرد قطعة ورق وهمية".وكانت في 3 أكتوبر/تشرين الأول من هذا الشهر، قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أوغليدار، وذكرت أن هذه المدينة كانت آخر معقل رئيسي للقوات الأوكرانية على اتجاه يوجنودونيتسك.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.وتنص مقترحات السلام لحل النزاع في أوكرانيا، التي اقترحها بوتين، على الاعتراف بوضع جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك وزابوروجيه ومقاطعتي لوغانسك وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، واستقلالها. نزع السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. ورفضت كييف المبادرة."خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدارالقوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبيةخبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
https://sarabic.ae/20241006/هولندا-تسلم-أوكرانيا-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الـ24-التي-تعهدت-بإرسالها-لكييف-1093491236.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن نجاحات روسيا في ساحة المعركة ورفضها حل الصراع بشروط كييف تضع الغرب أمام خيار صعب.
وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "في هذه الحالة (إذا لم تقم روسيا بإجراء مفاوضات سلام ) فماذا يجب أن نفعل في الغرب؟ سنقوم بالخداع اعتمادًا على خيارنا".
ووفقا له، سيتعين على الغرب الاختيار بين تصعيد الصراع إلى درجة الحرب النووية، أو الاستسلام لروسيا التي تمضي قدما في أوكرانيا.
وأضاف: "(في هذه الحالة.) سيكون نظام الناتو بأكمله مع المادة الخامسة مجرد قطعة ورق وهمية".
وكانت في 3 أكتوبر/تشرين الأول من هذا الشهر، قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أوغليدار، وذكرت أن هذه المدينة كانت آخر معقل رئيسي للقوات الأوكرانية على اتجاه يوجنودونيتسك.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
وتنص مقترحات السلام لحل النزاع في أوكرانيا، التي اقترحها بوتين، على الاعتراف بوضع جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك وزابوروجيه ومقاطعتي لوغانسك وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، واستقلالها. نزع السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. ورفضت كييف المبادرة.