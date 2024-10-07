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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/خبير-عسكري-بريطاني-نجاحات-روسيا-في-ساحة-المعركة-تشكل-خيارا-صعبا-بالنسبة-للغرب-1093495319.html
خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب
خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن نجاحات روسيا في ساحة المعركة ورفضها حل الصراع بشروط كييف تضع الغرب أمام خيار صعب. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T06:17+0000
2024-10-07T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "في هذه الحالة (إذا لم تقم روسيا بإجراء مفاوضات سلام ) فماذا يجب أن نفعل في الغرب؟ سنقوم بالخداع اعتمادًا على خيارنا".وأضاف: "(في هذه الحالة.) سيكون نظام الناتو بأكمله مع المادة الخامسة مجرد قطعة ورق وهمية".وكانت في 3 أكتوبر/تشرين الأول من هذا الشهر، قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أوغليدار، وذكرت أن هذه المدينة كانت آخر معقل رئيسي للقوات الأوكرانية على اتجاه يوجنودونيتسك.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.وتنص مقترحات السلام لحل النزاع في أوكرانيا، التي اقترحها بوتين، على الاعتراف بوضع جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك وزابوروجيه ومقاطعتي لوغانسك وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، واستقلالها. نزع السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. ورفضت كييف المبادرة."خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدارالقوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبيةخبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
https://sarabic.ae/20241006/هولندا-تسلم-أوكرانيا-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الـ24-التي-تعهدت-بإرسالها-لكييف-1093491236.html
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روسيا
روسيا

خبير عسكري بريطاني: نجاحات روسيا في ساحة المعركة تشكل خيارا صعبا بالنسبة للغرب

06:17 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن نجاحات روسيا في ساحة المعركة ورفضها حل الصراع بشروط كييف تضع الغرب أمام خيار صعب.
وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "في هذه الحالة (إذا لم تقم روسيا بإجراء مفاوضات سلام ) فماذا يجب أن نفعل في الغرب؟ سنقوم بالخداع اعتمادًا على خيارنا".

ووفقا له، سيتعين على الغرب الاختيار بين تصعيد الصراع إلى درجة الحرب النووية، أو الاستسلام لروسيا التي تمضي قدما في أوكرانيا.

وأضاف: "(في هذه الحالة.) سيكون نظام الناتو بأكمله مع المادة الخامسة مجرد قطعة ورق وهمية".

وكانت في 3 أكتوبر/تشرين الأول من هذا الشهر، قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أوغليدار، وذكرت أن هذه المدينة كانت آخر معقل رئيسي للقوات الأوكرانية على اتجاه يوجنودونيتسك.

الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 20:38 GMT
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.

وتنص مقترحات السلام لحل النزاع في أوكرانيا، التي اقترحها بوتين، على الاعتراف بوضع جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك وزابوروجيه ومقاطعتي لوغانسك وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، واستقلالها. نزع السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. ورفضت كييف المبادرة.
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
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