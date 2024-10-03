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شؤون عسكرية
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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لقاء سبوتنيك
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن بلاده، خسرت اللواء الميكانيكي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T19:50+0000
2024-10-03T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سوسكين في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "اللواء 72 الخطير للغاية تم تدميره. في الواقع، تم إخراجه من الخدمة، تم محوه بالكامل".ووفقا له، فإن اللوم فيما حدث يقع بالكامل على زيلينسكي ونظامه.وخلص بالقول: "لم يحصلوا على المساعدة، ولم يحصلوا على الدعم المناسب، لا الصواريخ ولا المدفعية ولا الطائرات المسيرة، تم محوها وتدميرها".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20241003/وابل-من-الصواريخ-مشاهد-لقيام-راجمة-أوراغان-الروسية-باستهداف-تجمع-عسكريين-أوكرانيين-فيديو-1093407817.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار

19:50 GMT 03.10.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن بلاده، خسرت اللواء الميكانيكي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، بسبب خطأ فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف سوسكين في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "اللواء 72 الخطير للغاية تم تدميره. في الواقع، تم إخراجه من الخدمة، تم محوه بالكامل".
ووفقا له، فإن اللوم فيما حدث يقع بالكامل على زيلينسكي ونظامه.
وأشار سوسكين إلى أنه عندما تم إرسال اللواء إلى أوغليدار، كان مجهزًا بالكامل.
وخلص بالقول: "لم يحصلوا على المساعدة، ولم يحصلوا على الدعم المناسب، لا الصواريخ ولا المدفعية ولا الطائرات المسيرة، تم محوها وتدميرها".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
16:03 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:47 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMT
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