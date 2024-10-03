https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن بلاده، خسرت اللواء الميكانيكي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T19:50+0000
2024-10-03T19:50+0000
2024-10-03T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سوسكين في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "اللواء 72 الخطير للغاية تم تدميره. في الواقع، تم إخراجه من الخدمة، تم محوه بالكامل".ووفقا له، فإن اللوم فيما حدث يقع بالكامل على زيلينسكي ونظامه.وخلص بالقول: "لم يحصلوا على المساعدة، ولم يحصلوا على الدعم المناسب، لا الصواريخ ولا المدفعية ولا الطائرات المسيرة، تم محوها وتدميرها".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20241003/وابل-من-الصواريخ-مشاهد-لقيام-راجمة-أوراغان-الروسية-باستهداف-تجمع-عسكريين-أوكرانيين-فيديو-1093407817.html
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روسيا, رصد عسكري
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن بلاده، خسرت اللواء الميكانيكي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، بسبب خطأ فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف سوسكين في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "اللواء 72 الخطير للغاية تم تدميره. في الواقع، تم إخراجه من الخدمة، تم محوه بالكامل".
ووفقا له، فإن اللوم فيما حدث يقع بالكامل على زيلينسكي ونظامه.
وأشار سوسكين إلى أنه عندما تم إرسال اللواء إلى أوغليدار، كان مجهزًا بالكامل.
وخلص بالقول: "لم يحصلوا على المساعدة، ولم يحصلوا على الدعم المناسب، لا الصواريخ ولا المدفعية ولا الطائرات المسيرة، تم محوها وتدميرها".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".