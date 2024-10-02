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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/خبير-عسكري-بريطاني-يتحدث-عن-خطأ-فادح-ارتكبته-القوات-الأوكرانية-في-أوغليدار-1093340947.html
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات الأوكرانية منيت بهزيمة كبيرة في أوغليدار، حيث تجاهلت جميع الظروف المسبقة لمحاولة إخراج القوات الروسية من هذه... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T05:21+0000
2024-10-02T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "أعتقد أن قرار القوات المسلحة الأوكرانية بالحصول على موطئ في أوغليدار كان خاطئًا إلى أبعد حد. فعندما غادرو ماريينكا ... في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان ينبغي أن يكون واضحًا لهم بالفعل أن الوضع في أوغليدار أصبح خطيرًا بشكل متزايد".وأُعجب ميركوريس أيضًا بالاستراتيجية الفعالة للقوات الروسية أثناء القتال في أوغليدار.وأضاف: "تمت العملية في منطقة أوغليدار بطريقة منهجية ومدروسة للغاية. فالروس لم يحاولوا الهجوم المباشر، بل تحركوا بطريقة مستهدفة...لذا، أيًا كان الجنرال الروسي الذي كان مسؤولاً عن هذه العملية، أود أن أقول إنه قام بعمل مثالي من وجهة نظر عسكرية".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا ، لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية حاصرت أوغليدار بالفعل. ووفقا له، لم يتبق أمام القوات المسلحة الأوكرانية سوى طريق واحد للانسحاب من المدينة، لكنها تخضع أيضًا لسيطرة نيران القوات المسلحة الروسية.وأضاف سوسكين على قناته على "يوتيوب"، أنه "أثناء مغادرته (زيلينسكي)، مات مئات الأشخاص. وتم تطويق أوغليدار من قبل القوات الروسية، وكان الكثير من جنودنا يموتون هناك بالفعل، وتم القضاء على اللواء 72 بأكمله".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
https://sarabic.ae/20230502/راجمات-أوراغان-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بالقرب-من-أوغليدار-فيديو-1076546443.html
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روسيا
روسيا

خبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار

05:21 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات الأوكرانية منيت بهزيمة كبيرة في أوغليدار، حيث تجاهلت جميع الظروف المسبقة لمحاولة إخراج القوات الروسية من هذه البلدة.
وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "أعتقد أن قرار القوات المسلحة الأوكرانية بالحصول على موطئ في أوغليدار كان خاطئًا إلى أبعد حد. فعندما غادرو ماريينكا ... في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان ينبغي أن يكون واضحًا لهم بالفعل أن الوضع في أوغليدار أصبح خطيرًا بشكل متزايد".

وتابع: "وعندما خسروا نوفوميخيلوفكا في ربيع هذا العام، كان ينبغي أن يكون واضحًا للقادة الأوكرانيين مرة أخرى أن سقوط أوغليدار سيكون مسألة وقت فقط".

وأُعجب ميركوريس أيضًا بالاستراتيجية الفعالة للقوات الروسية أثناء القتال في أوغليدار.
وأضاف: "تمت العملية في منطقة أوغليدار بطريقة منهجية ومدروسة للغاية. فالروس لم يحاولوا الهجوم المباشر، بل تحركوا بطريقة مستهدفة...لذا، أيًا كان الجنرال الروسي الذي كان مسؤولاً عن هذه العملية، أود أن أقول إنه قام بعمل مثالي من وجهة نظر عسكرية".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
2 مايو 2023, 06:57 GMT
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا ، لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية حاصرت أوغليدار بالفعل. ووفقا له، لم يتبق أمام القوات المسلحة الأوكرانية سوى طريق واحد للانسحاب من المدينة، لكنها تخضع أيضًا لسيطرة نيران القوات المسلحة الروسية.

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أنه أثناء وجود فلاديمير زيلينسكي، في الولايات المتحدة، حاصر الجيش الروسي مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف سوسكين على قناته على "يوتيوب"، أنه "أثناء مغادرته (زيلينسكي)، مات مئات الأشخاص. وتم تطويق أوغليدار من قبل القوات الروسية، وكان الكثير من جنودنا يموتون هناك بالفعل، وتم القضاء على اللواء 72 بأكمله".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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