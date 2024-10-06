https://sarabic.ae/20241006/هولندا-تسلم-أوكرانيا-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الـ24-التي-تعهدت-بإرسالها-لكييف-1093491236.html
هولندا تسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الـ24 التي تعهدت بإرسالها لكييف
هولندا تسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الـ24 التي تعهدت بإرسالها لكييف
سبوتنيك عربي
سلمت هولندا أوكرانيا الدفعة الأولى من طائرات "إف-16"، من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T20:38+0000
2024-10-06T20:38+0000
2024-10-06T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، اليوم الأحد، في بيان عبر "إكس": "لأول مرة، يمكنني أن أعلن رسميًا أنه تم تسليم أولى طائرات "إف-16" الهولندية إلى أوكرانيا... وسيتم تسليم بقية الطائرات الـ24 في الأشهر المقبلة".وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الهولندي، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، إن "هولندا ستواصل لعب دور قيادي في دعم أوكرانيا، وستخصص ما يقرب من 400 مليون يورو لخطة عمل الطائرات بدون طيار".وستعمل هولندا وأوكرانيا معا، وفقًا لبريكلمانز، على تطوير طائرات مسيرة حديثة وتسريع إنتاج النماذج الأولية الناجحة، حيث سيتم تطوير ما يقرب من نصفها في هولندا.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانيات تسوية الوضع في أوكرانيا، وهي تزيده تعقيدا وتطيل من أمده؛ وعلاوة على ذلك، تشرك بشكل مباشر دول حلف "الناتو" في هذا الصراع على أرض أوكرانيا، وسيكون لذلك تأثير سلبي.وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20241006/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-الخطوة-التي-تلي-الإطاحة-بزيلينسكي-1093487982.html
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روسيا
هولندا تسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الـ24 التي تعهدت بإرسالها لكييف
سلمت هولندا أوكرانيا الدفعة الأولى من طائرات "إف-16"، من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.
وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، اليوم الأحد، في بيان عبر "إكس": "لأول مرة، يمكنني أن أعلن رسميًا أنه تم تسليم أولى طائرات "إف-16" الهولندية إلى أوكرانيا... وسيتم تسليم بقية الطائرات الـ24 في الأشهر المقبلة".
وأعلن بريكلمانز، بوقت سابق من اليوم الأحد، أنه زار كييف وخاركوف.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الهولندي، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، إن "هولندا ستواصل لعب دور قيادي في دعم أوكرانيا، وستخصص ما يقرب من 400 مليون يورو لخطة عمل الطائرات بدون طيار".
وستعمل هولندا وأوكرانيا معا، وفقًا لبريكلمانز، على تطوير طائرات مسيرة حديثة وتسريع إنتاج النماذج الأولية الناجحة، حيث سيتم تطوير ما يقرب من نصفها في هولندا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، زودت هولندا كييف بعشرات الدبابات والمركبات المدرعة، فضلًا عن أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، وما يزيد عن 500 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى وعدها بتسليم 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانيات تسوية الوضع في أوكرانيا، وهي تزيده تعقيدا وتطيل من أمده؛ وعلاوة على ذلك، تشرك بشكل مباشر دول حلف "الناتو" في هذا الصراع على أرض أوكرانيا، وسيكون لذلك تأثير سلبي.
وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.