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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-الخطوة-التي-تلي-الإطاحة-بزيلينسكي-1093487982.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي
ضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي
سبوتنيك عربي
اقترح العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، أنه بعد الإطاحة بفلاديمير زيلينسكي، سترغب أوكرانيا في بدء مفاوضات السلام. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T17:08+0000
2024-10-06T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على يوتيوب "أعتقد أنه سيكون هناك انقلاب، على عكس ما حدث في عام 2014، إلا أنه قد لا يمر بسلاسة، وسيكون للأشخاص الذين يصلون إلى السلطة بعد ذلك هدف واحد: إنهاء هذا الصراع من أجل إنقاذ ما يمكنهم فعله".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241006/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-إمكانية-حدوث-سيناريو-مشابه-لما-حصل-في-أوغليدار-بمدينة-أخرى-1093485354.html
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روسيا

ضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي

17:08 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
اقترح العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، أنه بعد الإطاحة بفلاديمير زيلينسكي، سترغب أوكرانيا في بدء مفاوضات السلام.
وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على يوتيوب "أعتقد أنه سيكون هناك انقلاب، على عكس ما حدث في عام 2014، إلا أنه قد لا يمر بسلاسة، وسيكون للأشخاص الذين يصلون إلى السلطة بعد ذلك هدف واحد: إنهاء هذا الصراع من أجل إنقاذ ما يمكنهم فعله".

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ويلكرسون احتمال مقتل رئيس نظام كييف، وستحاول الحكومة الجديدة للبلاد، كما يعتقد الخبير، بدء مفاوضات السلام.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي متقاعد يكشف إمكانية حدوث سيناريو مشابه لما حصل في أوغليدار بمدينة أخرى
15:34 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:54 GMT
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