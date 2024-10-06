https://sarabic.ae/20241006/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-إمكانية-حدوث-سيناريو-مشابه-لما-حصل-في-أوغليدار-بمدينة-أخرى-1093485354.html
ضابط أمريكي متقاعد يكشف إمكانية حدوث سيناريو مشابه لما حصل في أوغليدار بمدينة أخرى
ضابط أمريكي متقاعد يكشف إمكانية حدوث سيناريو مشابه لما حصل في أوغليدار بمدينة أخرى
سبوتنيك عربي
ذكر اللفتنانت كولونيل المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر سيليدوفو وفقًا لسيناريو مشابه لسيناريو أوغليدار. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T15:34+0000
2024-10-06T15:34+0000
2024-10-06T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه"ستواجه القوات المسلحة الأوكرانية حقيقة خسارتها سيليدوفو، حيث لن تكون قادرة على دعم القوات الموجودة هناك، ومرة أخرى، إما سوف نفقدهم جميعًا (الجنود الأوكرانيين)، كما كان الحال في أوغليدار، وإلا فسيتعين عليهم إخراجهم من هناك”.ووفقا للضابط، قد يتم عزل المدينة قريبا ومحاصرة الأوكرانيين. وأضاف في الوقت نفسه أن كييف تواجه أيضًا مشاكل في اتجاه بوكروفسكي.وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه يوزنودونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241006/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-معبرا-للمسلحين-الأوكرانيين-عبر-نهر-أوسكول-في-خاركوف--1093482585.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد يكشف إمكانية حدوث سيناريو مشابه لما حصل في أوغليدار بمدينة أخرى
ذكر اللفتنانت كولونيل المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر سيليدوفو وفقًا لسيناريو مشابه لسيناريو أوغليدار.
وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه"ستواجه القوات المسلحة الأوكرانية حقيقة خسارتها سيليدوفو، حيث لن تكون قادرة على دعم القوات الموجودة هناك، ومرة أخرى، إما سوف نفقدهم جميعًا (الجنود الأوكرانيين)، كما كان الحال في أوغليدار، وإلا فسيتعين عليهم إخراجهم من هناك”.
ووفقا للضابط، قد يتم عزل المدينة قريبا ومحاصرة الأوكرانيين. وأضاف في الوقت نفسه أن كييف تواجه أيضًا مشاكل في اتجاه بوكروفسكي.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه يوزنودونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.