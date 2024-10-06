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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-معبرا-للمسلحين-الأوكرانيين-عبر-نهر-أوسكول-في-خاركوف--1093482585.html
سلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف
سلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي دمر معبراً للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T13:22+0000
2024-10-06T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي دمر معبراً للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241006/صواريخ-إسكندر-إم-تستهدف-سفينة-تحمل-ذخيرة-قادمة-من-أوروبا-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1093480591.html
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سلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف

13:22 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 06.10.2024)
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي دمر معبراً للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي دمر معبراً للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "دمر طيارو القوات الجوية الروسية، بإصابة دقيقة بقنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط، معبرا للقوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر أوسكول في منطقة جوروخوفاتكا بمقاطعة خاركوف".

رداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية. يستهدف الجيش الروسي بانتظام مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
منظومة صواريخ إسكندر إم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر-إم" تستهدف سفينة تحمل ذخيرة قادمة من أوروبا في مقاطعة أوديسا... فيديو
11:14 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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