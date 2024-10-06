https://sarabic.ae/20241006/صواريخ-إسكندر-إم-تستهدف-سفينة-تحمل-ذخيرة-قادمة-من-أوروبا-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1093480591.html
صواريخ "إسكندر-إم" تستهدف سفينة تحمل ذخيرة قادمة من أوروبا في مقاطعة أوديسا... فيديو
صواريخ "إسكندر-إم" تستهدف سفينة تحمل ذخيرة قادمة من أوروبا في مقاطعة أوديسا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وباستخدام صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية، دمرت سفينة حاويات محملة بالذخيرة قادمة من أوروبا في ميناء... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T11:14+0000
2024-10-06T11:14+0000
2024-10-06T11:24+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية على موقع تفريغ سفينة حاويات، تحوي ذخيرة في ميناء يوجني في بلدة نوفي بيلياري، في مقاطعة أوديسا. وسلمت السفينة البحرية شحنة من الذخيرة والأسلحة إلى ميناء في مقاطعة أوديسا قادمة من أوروبا".ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للحظة تنفيذ الضربة، التي وقعت في وقت تفريغ الذخيرة، وتظهر لقطات المراقبة الموضوعية تفجير الذخيرة وحرق السفينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
صواريخ "إسكندر-إم" تستهدف سفينة تحمل ذخيرة قادمة من أوروبا في مقاطعة أوديسا... فيديو
11:14 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 06.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وباستخدام صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية، دمرت سفينة حاويات محملة بالذخيرة قادمة من أوروبا في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية على موقع تفريغ سفينة حاويات، تحوي ذخيرة في ميناء يوجني في بلدة نوفي بيلياري، في مقاطعة أوديسا. وسلمت السفينة البحرية شحنة من الذخيرة والأسلحة إلى ميناء في مقاطعة أوديسا قادمة من أوروبا".
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للحظة تنفيذ الضربة، التي وقعت في وقت تفريغ الذخيرة، وتظهر لقطات المراقبة الموضوعية تفجير الذخيرة وحرق السفينة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.