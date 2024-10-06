عربي
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/الطيران-الروسي-يدمر-محطة-وقود-بالقرب-من-مدينة-أوديسا-ويستهدف-مطارا-عسكريا--1093479295.html
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T09:49+0000
2024-10-06T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، واستهدفت نقاط لإطلاق الطائرات دون طيار، وتجمعات القوى البشرية، ومعدات القوات الأوكرانية في 137 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجوي 24 و150 و151 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 109 و117، ولواءي الحرس الوطني 14 و15 في مناطق ألكسندرو كالينوفو، ونيليبوفكا، ودروجبا، ونوفولينوفكا، ونوفويكونوميتشيسكو، ودزيرجينسك، وتسوكورينو، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، باستهداف اللواءين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 21 من الحرس الوطني، وكتيبة الهجوم 48 التابعة للدفاع الأرضي، في مناطق دوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا، وأوكتيابر، وغولدن نيفا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفوياكوفليفكا، وزيريبيانكي، في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241005/جنرال-أمريكي-تحديث-مقاتلات-إف---16-لن-يحميها-من-روسيا-1093470238.html
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093456814.html
https://sarabic.ae/20241004/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-17-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-سومي-1093441533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا

09:49 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 06.10.2024)
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، واستهدفت نقاط لإطلاق الطائرات دون طيار، وتجمعات القوى البشرية، ومعدات القوات الأوكرانية في 137 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجوي 24 و150 و151 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 109 و117، ولواءي الحرس الوطني 14 و15 في مناطق ألكسندرو كالينوفو، ونيليبوفكا، ودروجبا، ونوفولينوفكا، ونوفويكونوميتشيسكو، ودزيرجينسك، وتسوكورينو، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
أمس, 19:23 GMT
وتم صد تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 460 عسكريا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، باستهداف اللواءين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 21 من الحرس الوطني، وكتيبة الهجوم 48 التابعة للدفاع الأرضي، في مناطق دوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا، وأوكتيابر، وغولدن نيفا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
أمس, 11:00 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفوياكوفليفكا، وزيريبيانكي، في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، وتم تدمير محطة رادار.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي
4 أكتوبر, 16:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала