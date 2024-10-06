https://sarabic.ae/20241006/الطيران-الروسي-يدمر-محطة-وقود-بالقرب-من-مدينة-أوديسا-ويستهدف-مطارا-عسكريا--1093479295.html

الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا

الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة... 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T09:49+0000

2024-10-06T09:49+0000

2024-10-06T10:09+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، واستهدفت نقاط لإطلاق الطائرات دون طيار، وتجمعات القوى البشرية، ومعدات القوات الأوكرانية في 137 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجوي 24 و150 و151 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 109 و117، ولواءي الحرس الوطني 14 و15 في مناطق ألكسندرو كالينوفو، ونيليبوفكا، ودروجبا، ونوفولينوفكا، ونوفويكونوميتشيسكو، ودزيرجينسك، وتسوكورينو، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، باستهداف اللواءين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 21 من الحرس الوطني، وكتيبة الهجوم 48 التابعة للدفاع الأرضي، في مناطق دوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا، وأوكتيابر، وغولدن نيفا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفوياكوفليفكا، وزيريبيانكي، في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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