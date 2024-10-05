https://sarabic.ae/20241005/جنرال-أمريكي-تحديث-مقاتلات-إف---16-لن-يحميها-من-روسيا-1093470238.html
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
سبوتنيك عربي
يواصل الغرب تقديم دعم عسكري غير محدود إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا المتكررة من تصعيد الوضع بصورة تقود لنزاع... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T19:23+0000
2024-10-05T19:23+0000
2024-10-05T19:23+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وتمثل مقاتلات "إف - 16" أحد الأسلحة الغربية المتطورة التي حصلت عليها كييف من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز قدراتها الجوية في مواجهة الجيش الروسي.لكن تلك الطائرة لم تتمكن من تحقيق أي تغيير في سير العمليات العسكرية ولم تغير موازين القوى العسكرية بل انضمت إلى سلسلة إخفاقات الأسلحة الغربية، التي تتحطم في أوكرانيا بفضل التفوق الروسي في مجالات الطائرات الهجومية والقدرات الخارقة للصواريخ الدفاعية الروسية. ويؤكد ذلك تصريحات الجنرال الأمريكي المتقاعد غوردون ديفيس، لوسائل إعلام غربية، قال فيها إن "إف - 16" الأمريكية أقل في القدرات القتالية من الطائرات الروسية، إضافة إلى أنها تعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالمدى.وتابع: "حتى النسخ المتطور، التي يتم تزويدها بتقنيات طيران وأنظمة تسليح متطورة لن تتمكن من مواجهة مقاتلات الهيمنة الجوية الروسية "سو 35 إس"، و"سو - 30 إس إم" متعددة المهام، و"ميغ - 31" الاعتراضية فائقة السرعة.يذكر أنه بعد تسلح أوكرانيا أول دفعة من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، تم الإعلان عن تحطم إحداها في أغسطس/ آب الماضي.وتؤكد روسيا أن تسليم تلك الطائرات إلى كييف سيجعلها هدفا للجيش الروسي وأنها لن تؤثر بأي قدر على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240918/جحيم-ينتظر-إف---16-معلومات-عن-السلاح-الروسي-الخارق-بوك-إم---2-1092853772.html
https://sarabic.ae/20240930/لقطة-مذهلة-لمقاتلة-سو-35-بين-توبوليف-95-إم-إس-وإف-16-1093292807.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
يواصل الغرب تقديم دعم عسكري غير محدود إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا المتكررة من تصعيد الوضع بصورة تقود لنزاع أوسع.
وتمثل مقاتلات "إف - 16" أحد الأسلحة الغربية المتطورة التي حصلت عليها كييف من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز قدراتها الجوية
في مواجهة الجيش الروسي.
لكن تلك الطائرة لم تتمكن من تحقيق أي تغيير في سير العمليات العسكرية
ولم تغير موازين القوى العسكرية بل انضمت إلى سلسلة إخفاقات الأسلحة الغربية، التي تتحطم في أوكرانيا بفضل التفوق الروسي في مجالات الطائرات الهجومية والقدرات الخارقة للصواريخ الدفاعية الروسية.
ويؤكد ذلك تصريحات الجنرال الأمريكي المتقاعد غوردون ديفيس، لوسائل إعلام غربية، قال فيها إن "إف - 16" الأمريكية أقل في القدرات القتالية من الطائرات الروسية، إضافة إلى أنها تعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالمدى.
وتابع: "حتى النسخ المتطور، التي يتم تزويدها بتقنيات طيران وأنظمة تسليح متطورة لن تتمكن من مواجهة مقاتلات الهيمنة الجوية الروسية "سو 35 إس
"، و"سو - 30 إس إم" متعددة المهام، و"ميغ - 31" الاعتراضية فائقة السرعة.
يذكر أنه بعد تسلح أوكرانيا أول دفعة من مقاتلات
"إف - 16" الأمريكية، تم الإعلان عن تحطم إحداها في أغسطس/ آب الماضي.
وتؤكد روسيا أن تسليم تلك الطائرات إلى كييف سيجعلها هدفا للجيش الروسي وأنها لن تؤثر بأي قدر على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي.