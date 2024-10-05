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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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27 د
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241005/جنرال-أمريكي-تحديث-مقاتلات-إف---16-لن-يحميها-من-روسيا-1093470238.html
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
سبوتنيك عربي
يواصل الغرب تقديم دعم عسكري غير محدود إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا المتكررة من تصعيد الوضع بصورة تقود لنزاع... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T19:23+0000
2024-10-05T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتمثل مقاتلات "إف - 16" أحد الأسلحة الغربية المتطورة التي حصلت عليها كييف من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز قدراتها الجوية في مواجهة الجيش الروسي.لكن تلك الطائرة لم تتمكن من تحقيق أي تغيير في سير العمليات العسكرية ولم تغير موازين القوى العسكرية بل انضمت إلى سلسلة إخفاقات الأسلحة الغربية، التي تتحطم في أوكرانيا بفضل التفوق الروسي في مجالات الطائرات الهجومية والقدرات الخارقة للصواريخ الدفاعية الروسية. ويؤكد ذلك تصريحات الجنرال الأمريكي المتقاعد غوردون ديفيس، لوسائل إعلام غربية، قال فيها إن "إف - 16" الأمريكية أقل في القدرات القتالية من الطائرات الروسية، إضافة إلى أنها تعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالمدى.وتابع: "حتى النسخ المتطور، التي يتم تزويدها بتقنيات طيران وأنظمة تسليح متطورة لن تتمكن من مواجهة مقاتلات الهيمنة الجوية الروسية "سو 35 إس"، و"سو - 30 إس إم" متعددة المهام، و"ميغ - 31" الاعتراضية فائقة السرعة.يذكر أنه بعد تسلح أوكرانيا أول دفعة من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، تم الإعلان عن تحطم إحداها في أغسطس/ آب الماضي.وتؤكد روسيا أن تسليم تلك الطائرات إلى كييف سيجعلها هدفا للجيش الروسي وأنها لن تؤثر بأي قدر على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240918/جحيم-ينتظر-إف---16-معلومات-عن-السلاح-الروسي-الخارق-بوك-إم---2-1092853772.html
https://sarabic.ae/20240930/لقطة-مذهلة-لمقاتلة-سو-35-بين-توبوليف-95-إم-إس-وإف-16-1093292807.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا

19:23 GMT 05.10.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبر
يواصل الغرب تقديم دعم عسكري غير محدود إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا المتكررة من تصعيد الوضع بصورة تقود لنزاع أوسع.
وتمثل مقاتلات "إف - 16" أحد الأسلحة الغربية المتطورة التي حصلت عليها كييف من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز قدراتها الجوية في مواجهة الجيش الروسي.
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"
18 سبتمبر, 11:07 GMT
لكن تلك الطائرة لم تتمكن من تحقيق أي تغيير في سير العمليات العسكرية ولم تغير موازين القوى العسكرية بل انضمت إلى سلسلة إخفاقات الأسلحة الغربية، التي تتحطم في أوكرانيا بفضل التفوق الروسي في مجالات الطائرات الهجومية والقدرات الخارقة للصواريخ الدفاعية الروسية.
ويؤكد ذلك تصريحات الجنرال الأمريكي المتقاعد غوردون ديفيس، لوسائل إعلام غربية، قال فيها إن "إف - 16" الأمريكية أقل في القدرات القتالية من الطائرات الروسية، إضافة إلى أنها تعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالمدى.
وتابع: "حتى النسخ المتطور، التي يتم تزويدها بتقنيات طيران وأنظمة تسليح متطورة لن تتمكن من مواجهة مقاتلات الهيمنة الجوية الروسية "سو 35 إس"، و"سو - 30 إس إم" متعددة المهام، و"ميغ - 31" الاعتراضية فائقة السرعة.
سو 35 بين توبوليف 95 إم إس وإف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
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لقطة مذهلة لمقاتلة "سو 35" بين "توبوليف 95 إم إس" و"إف "16"
30 سبتمبر, 19:40 GMT
يذكر أنه بعد تسلح أوكرانيا أول دفعة من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، تم الإعلان عن تحطم إحداها في أغسطس/ آب الماضي.
وتؤكد روسيا أن تسليم تلك الطائرات إلى كييف سيجعلها هدفا للجيش الروسي وأنها لن تؤثر بأي قدر على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي.
© Sputnikتسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث إف - 16 التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
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