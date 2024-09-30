https://sarabic.ae/20240930/لقطة-مذهلة-لمقاتلة-سو-35-بين-توبوليف-95-إم-إس-وإف-16-1093292807.html
لقطة مذهلة لمقاتلة "سو 35" بين "توبوليف 95 إم إس" و"إف "16"
لقطة مذهلة لمقاتلة "سو 35" بين "توبوليف 95 إم إس" و"إف "16"
سبوتنيك عربي
انتشرت لقطات مذهلة لمقاتلة من طراز "سو 35" بين القاذفة الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية، ومقاتلة من طراز "إف 16" الأمريكية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T19:40+0000
2024-09-30T19:40+0000
2024-09-30T19:40+0000
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وتظهر اللقطات المقاتلة "سو 35" التابعة للقوات الجوية الروسية بين القاذفة الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس"، ومقاتلة من طراز "إف "16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا، بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم البنتاغون بأن مثل هذه المناورات "غير آمنة وغير مهنية وتعرض الجميع للخطر".
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نادي الفيديو
لقطة مذهلة لمقاتلة "سو 35" بين "توبوليف 95 إم إس" و"إف "16"
انتشرت لقطات مذهلة لمقاتلة من طراز "سو 35" بين القاذفة الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية، ومقاتلة من طراز "إف 16" الأمريكية.
وتظهر اللقطات المقاتلة "سو 35" التابعة للقوات الجوية الروسية بين القاذفة الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس"، ومقاتلة من طراز "إف "16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا، بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم البنتاغون بأن مثل هذه المناورات "غير آمنة وغير مهنية وتعرض الجميع للخطر".