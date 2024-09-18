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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/جحيم-ينتظر-إف---16-معلومات-عن-السلاح-الروسي-الخارق-بوك-إم---2-1092853772.html
جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"
جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"
سبوتنيك عربي
تمثل أنظمة "بوك إم - 2" جزءا من شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات يعتمد عليها الجيش الروسي في التصدي للأهداف الجوية المعادية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T11:07+0000
2024-09-18T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وإضافة إلى قدرات صواريخها الخارقة، فإن ميزة التنقل تجعلها أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى في العالم من حيث الكفاءة العملياتية، لأنه يمكن الاعتماد عليها في تأمين المواقع الثابتة والتشكيلات العسكرية المتحركة.ويمكن لـ"بوك إم - 2" التصدي لجميع التهديدات المعادية في نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويشمل ذلك:وتتدرب أطقم الدفاع الجوي الروسي التي تشغل "بوك إم - 2" على رصد وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي حصلت عليها أوكرانيا من الغرب ضمن مساعدات عسكرية ضخمة.وتمتلك "بوك إم - 2" تقنيات تمكنها من العمل في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق، وهو ما يسمح لها برصد الأهداف وتدميرها في وقت قياسي. كما أنها مصممة للاشتباك مع العدو في ظروف الحرب التي تشمل عمليات إطلاق نار كثيفة ومستويات عالية من التشويش الراداري.المواصفات الفنيةوتضم المنظومة 6 منصات إطلاق بقوة 24 صاروخا، تشمل وحدات قيادة ورادار ومركبات إمداد بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، يصل طول كل منها لـ5.5 مترا وقطره 86 سم ومزود برأس حربي وزنه 70 كيلوغراما.وتستطيع أنظمة "بوك إم 2"، العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة، وفقا لطبيعة المهام القتالية المكلفة بها، وعندما تكون في وضع الاستعداد القتالي تستطيع الاشتباك مع 24 هدفا في وقت واحد على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 ألف متر، وهي نطاق تغطية يمكنها من رصد غالبية الأهداف الجوية الهجومية مثل الصواريخ والطائرات وتدميرها. وتلقت أطقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2" التابعة للقوات المسلحة الروسية تدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا، وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"، مؤكدا أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم".وتابع: "طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدا، فهي لا تطير بعيدا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة من هذا الطراز بمجرد دخولها نطاق تغطيتنا".
https://sarabic.ae/20240829/مقتل-طيار-متدرب-على-مقاتلة-إف-16-يسلط-الضوء-على-حوادث-الطائرات-الحربية-وخسائرها-1092194574.html
https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"

11:07 GMT 18.09.2024
© Sputnik . VLADIMER FEDORENKO / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . VLADIMER FEDORENKO
/
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تابعنا عبر
تمثل أنظمة "بوك إم - 2" جزءا من شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات يعتمد عليها الجيش الروسي في التصدي للأهداف الجوية المعادية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى.
وإضافة إلى قدرات صواريخها الخارقة، فإن ميزة التنقل تجعلها أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى في العالم من حيث الكفاءة العملياتية، لأنه يمكن الاعتماد عليها في تأمين المواقع الثابتة والتشكيلات العسكرية المتحركة.
ويمكن لـ"بوك إم - 2" التصدي لجميع التهديدات المعادية في نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ويشمل ذلك:

الطائرات المسيرة.
الطائرات الحربية ثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الصواريخ المجنحة.
الصواريخ الباليستية.
القنابل الموجهة.
وتتدرب أطقم الدفاع الجوي الروسي التي تشغل "بوك إم - 2" على رصد وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي حصلت عليها أوكرانيا من الغرب ضمن مساعدات عسكرية ضخمة.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل طيار أوكراني متدرب على مقاتلة "إف-16" يسلط الضوء على حوادث الطائرات الحربية وخسائرها
29 أغسطس, 10:19 GMT
وتمتلك "بوك إم - 2" تقنيات تمكنها من العمل في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق، وهو ما يسمح لها برصد الأهداف وتدميرها في وقت قياسي.
كما أنها مصممة للاشتباك مع العدو في ظروف الحرب التي تشمل عمليات إطلاق نار كثيفة ومستويات عالية من التشويش الراداري.

المواصفات الفنية

مدى الاشتباك مع الأهداف الجوية: يتراوح بين 3 إلى 45 كلم.
مدى الاشتباك مع الصواريخ الباليستية التكتيكية: يصل لـ 20 كلم.
مدى الاشتباك مع الصواريخ المجنحة على ارتفاع 100 متر: يصل لـ 20 كلم.
أقصى سرعة للصواريخ الباليستية التي يمكن إسقاطها: 1200 متر في الثانية.
مدى رادار المنظومة: 150 كلم.
زمن الاستجابة للتهديدات الجوية: 12 ثانية.
سرعة المركبة الحاملة للمنظومة: 65 كلم/ ساعة.
مدى المركبة: 500 كلم.
وتضم المنظومة 6 منصات إطلاق بقوة 24 صاروخا، تشمل وحدات قيادة ورادار ومركبات إمداد بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، يصل طول كل منها لـ5.5 مترا وقطره 86 سم ومزود برأس حربي وزنه 70 كيلوغراما.
وتستطيع أنظمة "بوك إم 2"، العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة، وفقا لطبيعة المهام القتالية المكلفة بها، وعندما تكون في وضع الاستعداد القتالي تستطيع الاشتباك مع 24 هدفا في وقت واحد على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 ألف متر، وهي نطاق تغطية يمكنها من رصد غالبية الأهداف الجوية الهجومية مثل الصواريخ والطائرات وتدميرها.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
07:51 GMT
وتلقت أطقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2" التابعة للقوات المسلحة الروسية تدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا، وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"، مؤكدا أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم".
وتابع: "طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدا، فهي لا تطير بعيدا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة من هذا الطراز بمجرد دخولها نطاق تغطيتنا".
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