https://sarabic.ae/20240918/جحيم-ينتظر-إف---16-معلومات-عن-السلاح-الروسي-الخارق-بوك-إم---2-1092853772.html

جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"

جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"

سبوتنيك عربي

تمثل أنظمة "بوك إم - 2" جزءا من شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات يعتمد عليها الجيش الروسي في التصدي للأهداف الجوية المعادية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T11:07+0000

2024-09-18T11:07+0000

2024-09-18T11:07+0000

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وإضافة إلى قدرات صواريخها الخارقة، فإن ميزة التنقل تجعلها أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى في العالم من حيث الكفاءة العملياتية، لأنه يمكن الاعتماد عليها في تأمين المواقع الثابتة والتشكيلات العسكرية المتحركة.ويمكن لـ"بوك إم - 2" التصدي لجميع التهديدات المعادية في نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويشمل ذلك:وتتدرب أطقم الدفاع الجوي الروسي التي تشغل "بوك إم - 2" على رصد وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي حصلت عليها أوكرانيا من الغرب ضمن مساعدات عسكرية ضخمة.وتمتلك "بوك إم - 2" تقنيات تمكنها من العمل في وضع التشغيل الذاتي، الذي يربط بين الرادارات ومركبات الإطلاق، وهو ما يسمح لها برصد الأهداف وتدميرها في وقت قياسي. كما أنها مصممة للاشتباك مع العدو في ظروف الحرب التي تشمل عمليات إطلاق نار كثيفة ومستويات عالية من التشويش الراداري.المواصفات الفنيةوتضم المنظومة 6 منصات إطلاق بقوة 24 صاروخا، تشمل وحدات قيادة ورادار ومركبات إمداد بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، يصل طول كل منها لـ5.5 مترا وقطره 86 سم ومزود برأس حربي وزنه 70 كيلوغراما.وتستطيع أنظمة "بوك إم 2"، العمل منفردة أو ضمن منظومة دفاعية متكاملة، وفقا لطبيعة المهام القتالية المكلفة بها، وعندما تكون في وضع الاستعداد القتالي تستطيع الاشتباك مع 24 هدفا في وقت واحد على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 ألف متر، وهي نطاق تغطية يمكنها من رصد غالبية الأهداف الجوية الهجومية مثل الصواريخ والطائرات وتدميرها. وتلقت أطقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2" التابعة للقوات المسلحة الروسية تدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا، وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"، مؤكدا أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم".وتابع: "طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدا، فهي لا تطير بعيدا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة من هذا الطراز بمجرد دخولها نطاق تغطيتنا".

https://sarabic.ae/20240829/مقتل-طيار-متدرب-على-مقاتلة-إف-16-يسلط-الضوء-على-حوادث-الطائرات-الحربية-وخسائرها-1092194574.html

https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html

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