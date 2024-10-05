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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093456814.html
القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنعت محاولات تسلل في مقاطعة كورسك الحدودية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T11:00+0000
2024-10-05T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنعت محاولات تسلل في مقاطعة كورسك الحدودية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا، واستسلم 5 آخرون.وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدتي ليوبيموفكا، وأوبخوفكا، كما منعت أيضًا محاولات للهجوم المضاد في اتجاه كاميشيفكا، وبليخوفو، ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريا، وتم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات لثمانية ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليوبيموفكا، ونيكولايفو دارينو، ونوفي بوت، وبليخوفو.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، وقوات الصواريخ، مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وتم استهداف الألوية الآلية 21 و41 و47 و115، واللواء البحري 36، واللواءين الجويين 80 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 101 و103 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، وبونداريفشينا، وبيلايا بيريزا، وبيلوكوبيتوفو، وبويارو ليزيتشي، وفودولاغي، وكاترينيفكا، وكونوتوب، وميروبولي، ومارس، وميرلوغي، وبافلوفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، ريشكي، ستيبانوفكا، سومي، فرونزينكا، خوتن، شبيل ويامبول.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 400 عسكري، وتم تدمير 16 عربة مدرعة، من بينها دبابة و15 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية، من بينها مدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومنصة مدفعية وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان"، ومركبتان، ومحطة حرب إلكترونية، ومركبة هندسية، ومركبة إصلاح مدرعة. واستسلم سبعة عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلانوي-فتورويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093455488.html
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

11:00 GMT 05.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنعت محاولات تسلل في مقاطعة كورسك الحدودية.
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنعت محاولات تسلل في مقاطعة كورسك الحدودية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا، واستسلم 5 آخرون.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدتي ليوبيموفكا، وأوبخوفكا، كما منعت أيضًا محاولات للهجوم المضاد في اتجاه كاميشيفكا، وبليخوفو، ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريا، وتم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارة.
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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير المجموعات المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات لثمانية ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليوبيموفكا، ونيكولايفو دارينو، ونوفي بوت، وبليخوفو.
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واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، وقوات الصواريخ، مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وتم استهداف الألوية الآلية 21 و41 و47 و115، واللواء البحري 36، واللواءين الجويين 80 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 101 و103 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، وبونداريفشينا، وبيلايا بيريزا، وبيلوكوبيتوفو، وبويارو ليزيتشي، وفودولاغي، وكاترينيفكا، وكونوتوب، وميروبولي، ومارس، وميرلوغي، وبافلوفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، ريشكي، ستيبانوفكا، سومي، فرونزينكا، خوتن، شبيل ويامبول.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 400 عسكري، وتم تدمير 16 عربة مدرعة، من بينها دبابة و15 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية، من بينها مدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومنصة مدفعية وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان"، ومركبتان، ومحطة حرب إلكترونية، ومركبة هندسية، ومركبة إصلاح مدرعة. واستسلم سبعة عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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