مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية رصدت على حدود كورسك... فيديو

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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
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08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
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13:00 GMT
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عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/مشاهد-لتدمير-مدرعات-أوكرانية-رصدت-على-حدود-كورسك-فيديو-1093328699.html
مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية رصدت على حدود كورسك... فيديو
مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية رصدت على حدود كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهدا لتحييد أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير مركبات مدرعة تابعة لهم، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T16:30+0000
2024-10-01T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت الوزارة، في بيان لها: "اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الشمال"، باستخدام معدات الاستطلاع الجوي، حركة عدة وحدات من المركبات المدرعة لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241001/القوات-الروسية-تهاجم-مقرا-أوكرانيا-خلال-اجتماع-للقادة-فيديو-1093327645.html
https://sarabic.ae/20241001/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1093297401.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية رصدت على حدود كورسك... فيديو

16:30 GMT 01.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
مشاهد لـلانتسيت الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهدا لتحييد أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير مركبات مدرعة تابعة لهم، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة، في بيان لها: "اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الشمال"، باستخدام معدات الاستطلاع الجوي، حركة عدة وحدات من المركبات المدرعة لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".
وتابعت الوزارة: "بعد تحليل المعلومات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على مركبات العدو المدرعة والقوى البشرية، ونتيجة الضربات مباشرة من مختلف أنواع الأسلحة، تم تدمير مركبات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأطقمها".

وكانت وزارة الدفاع أفادت، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت نحو 60 عسكريا من قيادة اللواء 37 التابع لفرقة المشاة البحرية الأوكرانية، أثناء اجتماعهم في منطقة فيليكايا ألكسندروفكا في مقاطعة خيرسون، بالاضافة إلى تحيّد 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تهاجم مقرا أوكرانيا خلال اجتماع للقادة... فيديو
15:38 GMT
وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
13:18 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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