مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية رصدت على حدود كورسك... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهدا لتحييد أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير مركبات مدرعة تابعة لهم، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة، في بيان لها: "اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الشمال"، باستخدام معدات الاستطلاع الجوي، حركة عدة وحدات من المركبات المدرعة لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك".
وتابعت الوزارة: "بعد تحليل المعلومات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على مركبات العدو المدرعة والقوى البشرية، ونتيجة الضربات مباشرة من مختلف أنواع الأسلحة، تم تدمير مركبات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأطقمها".
📹 نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير قوات "الشمال" الروسية مركبات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأطقمها في مقاطعة كورسك الحدودية. pic.twitter.com/ysUanevZU7— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 1, 2024
وكانت وزارة الدفاع أفادت، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت نحو 60 عسكريا من قيادة اللواء 37 التابع لفرقة المشاة البحرية الأوكرانية، أثناء اجتماعهم في منطقة فيليكايا ألكسندروفكا في مقاطعة خيرسون، بالاضافة إلى تحيّد 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.
وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.