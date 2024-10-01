https://sarabic.ae/20241001/القوات-الروسية-تهاجم-مقرا-أوكرانيا-خلال-اجتماع-للقادة-فيديو-1093327645.html
القوات الروسية تهاجم مقرا أوكرانيا خلال اجتماع للقادة... فيديو
القوات الروسية تهاجم مقرا أوكرانيا خلال اجتماع للقادة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت نحو 60 عسكريا من قيادة اللواء 37 التابع لفرقة المشاة البحرية الأوكرانية، أثناء اجتماعهم في منطقة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T15:38+0000
2024-10-01T15:38+0000
2024-10-01T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها استهدفت المبنى الذي كان يعقد فيه الاجتماع، بصاروخ "إسكندر-إم"، ودمرت خلال عمليتها ثلاث حافلات صغيرة و12 سيارة، كانت بحوزتهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة لقواتها، حيّدت 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241001/البحرية-الروسية-تحيد-10-أفراد-من-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-كورسك-1093316871.html
https://sarabic.ae/20241001/الأولى-عالميا-تعرف-على-قدرات-القوات-البرية-الروسية-1093314748.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تهاجم مقرا أوكرانيا خلال اجتماع للقادة... فيديو
أفادت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت نحو 60 عسكريا من قيادة اللواء 37 التابع لفرقة المشاة البحرية الأوكرانية، أثناء اجتماعهم في منطقة فيليكايا ألكسندروفكا في مقاطعة خيرسون.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها استهدفت المبنى الذي كان يعقد فيه الاجتماع، بصاروخ "إسكندر-إم
"، ودمرت خلال عمليتها ثلاث حافلات صغيرة و12 سيارة، كانت بحوزتهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة لقواتها، حيّدت 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.
وتصدت القوات المسلحة الروسية،
أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
استهدف الطيران والمدفعية تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 1 و17 من الحرس الوطني، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الأرضي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، دارينو، كوباتكين، كوريلوفكا، كنيازي الأول، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، أورلوفكا، بليخوفو، برافدا، روسكو بوريتشنوي، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.