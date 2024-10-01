https://sarabic.ae/20241001/البحرية-الروسية-تحيد-10-أفراد-من-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-كورسك-1093316871.html
البحرية الروسية تحيد 10 أفراد من مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
البحرية الروسية تحيد 10 أفراد من مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 لأسطول المحيط الهادئ، حيّدت مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 10... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:35+0000
2024-10-01T12:35+0000
2024-10-01T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة لقواتها، حيّدت 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241001/قوات-الشمال-الروسية-تحيد-20-عسكريا-أوكرانيا-في-كورسك-1093314413.html
https://sarabic.ae/20241001/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1093297401.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البحرية الروسية تحيد 10 أفراد من مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
أفاد ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 لأسطول المحيط الهادئ، حيّدت مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 10 أفراد، ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل21، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية ميدفيزي في مقاطعة كورسك.
وقال ممثل عن الجيش الأوكراني: "تم تدمير مجموعة الاستطلاع التابعة للواء الميكانيكي المنفصل الحادي والعشرين التابع للجيش الأوكراني، والتي يبلغ عددها 10 أفراد، في معركة إطلاق نار بالقرب من قرية ميدفيزي في كورسك، على يد مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 لأسطول المحيط الهادئ".
وكانت وزارة الدفاع الروسية
، أفادت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة لقواتها، حيّدت 20 عسكريا أوكرانيا، وذلك خلال تصديها لهجومين مضادين قرب منطقة بليخوفو في مقاطعة كورسك.
وتصدت القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، لخمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية
لاختراق الحدود في اتجاه بلدة نوفي بوت في مقاطعة كورسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا، وتم تدمير 3 مدرعات قتالية، وسيارة، وعربة إنقاذ مدرعة "إم-88" أمريكية الصنع.
واستهدف الطيران، والمدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواء الدبابات 17، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 1 و17 من الحرس الوطني، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الأرضي 103 و129 في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، دارينو، كوباتكين، كوريلوفكا، كنيازي الأول، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نوفايا سوروتشينا، أورلوفكا، بليخوفو، برافدا، روسكو بوريتشنوي، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.