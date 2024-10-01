الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية

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عاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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https://sarabic.ae/20241001/الأولى-عالميا-تعرف-على-قدرات-القوات-البرية-الروسية-1093314748.html
الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية
الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية
سبوتنيك عربي
تحتفل روسيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام بـ"يوم القوات البرية"، التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا بفضل العديد من أسلحتها وخاصة سلاح الدبابات. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:17+0000
2024-10-01T12:17+0000
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ويصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا ويمتلك قوات مقاتلة تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا تعدادها مليونا و320 ألف جندي من أصل 3 ملايين و370 ألف فرد، يمثلون إجمالي الأفراد التابعين للجيش الروسي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.لكن المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، يرفع عدد القوات العاملة بالجيش الروسي إلى 1.5 مليون فرد يجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.وإضافة إلى القوة البشرية، فإن القوات البرية الروسية تضم حجما هائلا من العتاد العسكري، الذي يتم تقسيمه إلى 5 أقسام يتراوح تصنيفها بين الأول والثالث عالميا.الدباباتتمثل القسم الأول من العتاد العسكري للقوات البرية الروسية وتضم 14 ألفا و777 دبابة من طرازات مختلفة أبرزها "أرماتا" و"تي - 90" و"تي - 80".المدرعاتتصنف قوة المدرعات الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بـ161 ألف و382 مركبة مدرعة.المدفعية الذاتية الحركةتصنف في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجمها وتضم 6 آلاف و208 مدافع.المدفعية المقطورةتضم 8 آلاف و356 مدفعا وتصنف في المرتبة الأولى عالميا.راجمات الصواريختصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ3 آلاف و65 راجمة.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن نسبة المركبات المدرعة تمثل أكثر من 83 في المئة من حجم العتاد العسكري الخاص بالقوات البرية الروسية تليها قوة الدبابات التي تمثل نحو 8 في المئة من حجم القوة البرية ثم المدفعية المقطورة التي تمثل نحو 4 في المئة.وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنية المنتصرة للمحاربين القدامى تساعد الجنود والضباط على حل المهام المهمة بشرف خلال العملية العسكرية الخاصة.وجاء في برقية التهنئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "أيها الرفاق.. أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم".وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".
https://sarabic.ae/20240629/إس-بي-تي-بي-مدفع-روسي-مضاد-للدبابات-لا-يمكن-إيقافه-1090307965.html
https://sarabic.ae/20240911/3-دبابات-روسية-تمتلك-قدرات-خارقة-1092598653.html
https://sarabic.ae/20241001/بوتين-يهنئ-الجيش-الروسي-بمناسبة-يوم-القوات-البرية---1093302377.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية

12:17 GMT 01.10.2024
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحتفل روسيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام بـ"يوم القوات البرية"، التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا بفضل العديد من أسلحتها وخاصة سلاح الدبابات.
ويصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا ويمتلك قوات مقاتلة تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا تعدادها مليونا و320 ألف جندي من أصل 3 ملايين و370 ألف فرد، يمثلون إجمالي الأفراد التابعين للجيش الروسي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
مدفع برمائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
29 يونيو, 14:02 GMT
لكن المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، يرفع عدد القوات العاملة بالجيش الروسي إلى 1.5 مليون فرد يجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
وإضافة إلى القوة البشرية، فإن القوات البرية الروسية تضم حجما هائلا من العتاد العسكري، الذي يتم تقسيمه إلى 5 أقسام يتراوح تصنيفها بين الأول والثالث عالميا.
الدبابة الروسية تي -90 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
3 دبابات روسية تمتلك قدرات خارقة
11 سبتمبر, 04:48 GMT

الدبابات

تمثل القسم الأول من العتاد العسكري للقوات البرية الروسية وتضم 14 ألفا و777 دبابة من طرازات مختلفة أبرزها "أرماتا" و"تي - 90" و"تي - 80".

المدرعات

تصنف قوة المدرعات الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بـ161 ألف و382 مركبة مدرعة.

المدفعية الذاتية الحركة

تصنف في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجمها وتضم 6 آلاف و208 مدافع.

المدفعية المقطورة

تضم 8 آلاف و356 مدفعا وتصنف في المرتبة الأولى عالميا.

راجمات الصواريخ

تصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ3 آلاف و65 راجمة.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن نسبة المركبات المدرعة تمثل أكثر من 83 في المئة من حجم العتاد العسكري الخاص بالقوات البرية الروسية تليها قوة الدبابات التي تمثل نحو 8 في المئة من حجم القوة البرية ثم المدفعية المقطورة التي تمثل نحو 4 في المئة.
وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنية المنتصرة للمحاربين القدامى تساعد الجنود والضباط على حل المهام المهمة بشرف خلال العملية العسكرية الخاصة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية
08:20 GMT
وجاء في برقية التهنئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "أيها الرفاق.. أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم".
وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".
© Sputnikروسيا الأولى عالميا… ما هو عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
روسيا الأولى عالميا… ما هو عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
روسيا الأولى عالميا… ما هو عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
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