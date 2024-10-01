https://sarabic.ae/20241001/الأولى-عالميا-تعرف-على-قدرات-القوات-البرية-الروسية-1093314748.html

الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية

الأولى عالميا.. تعرف على قدرات القوات البرية الروسية

سبوتنيك عربي

تحتفل روسيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام بـ"يوم القوات البرية"، التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا بفضل العديد من أسلحتها وخاصة سلاح الدبابات. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T12:17+0000

2024-10-01T12:17+0000

2024-10-01T12:17+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070590110_0:310:3088:2047_1920x0_80_0_0_de520c9d65148f23629d5c91641e2796.jpg

ويصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا ويمتلك قوات مقاتلة تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا تعدادها مليونا و320 ألف جندي من أصل 3 ملايين و370 ألف فرد، يمثلون إجمالي الأفراد التابعين للجيش الروسي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.لكن المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، يرفع عدد القوات العاملة بالجيش الروسي إلى 1.5 مليون فرد يجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.وإضافة إلى القوة البشرية، فإن القوات البرية الروسية تضم حجما هائلا من العتاد العسكري، الذي يتم تقسيمه إلى 5 أقسام يتراوح تصنيفها بين الأول والثالث عالميا.الدباباتتمثل القسم الأول من العتاد العسكري للقوات البرية الروسية وتضم 14 ألفا و777 دبابة من طرازات مختلفة أبرزها "أرماتا" و"تي - 90" و"تي - 80".المدرعاتتصنف قوة المدرعات الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بـ161 ألف و382 مركبة مدرعة.المدفعية الذاتية الحركةتصنف في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجمها وتضم 6 آلاف و208 مدافع.المدفعية المقطورةتضم 8 آلاف و356 مدفعا وتصنف في المرتبة الأولى عالميا.راجمات الصواريختصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ3 آلاف و65 راجمة.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن نسبة المركبات المدرعة تمثل أكثر من 83 في المئة من حجم العتاد العسكري الخاص بالقوات البرية الروسية تليها قوة الدبابات التي تمثل نحو 8 في المئة من حجم القوة البرية ثم المدفعية المقطورة التي تمثل نحو 4 في المئة.وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنية المنتصرة للمحاربين القدامى تساعد الجنود والضباط على حل المهام المهمة بشرف خلال العملية العسكرية الخاصة.وجاء في برقية التهنئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "أيها الرفاق.. أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم".وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".

https://sarabic.ae/20240629/إس-بي-تي-بي-مدفع-روسي-مضاد-للدبابات-لا-يمكن-إيقافه-1090307965.html

https://sarabic.ae/20240911/3-دبابات-روسية-تمتلك-قدرات-خارقة-1092598653.html

https://sarabic.ae/20241001/بوتين-يهنئ-الجيش-الروسي-بمناسبة-يوم-القوات-البرية---1093302377.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن