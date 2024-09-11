https://sarabic.ae/20240911/3-دبابات-روسية-تمتلك-قدرات-خارقة-1092598653.html

3 دبابات روسية تمتلك قدرات خارقة

3 دبابات روسية تمتلك قدرات خارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة تجعلها أضخم قوة دبابات في العالم في 2024، وتضم هذه القوة طرازات مختلفة بعضها له تاريخ طويل من الانتصارات العسكرية مع الجيش الروسي... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T04:48+0000

2024-09-11T04:48+0000

2024-09-11T04:53+0000

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ويحتفل الجيش الروسي، في سبتمبر/ أيلول من كل عام، بيوم الدبابات، وهو ما يسلط الضوء على 3 من أخطر الدبابات الروسية، التي يستخدمها الجيش الروسي في الوقت الحالي، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية."تي - 90 إم" (بروريف)تصنف "تي - 90 إم" (بروريف) بأنها أفضل دبابة في العالم في الوقت الحالي، ويرجع ذلك إلى قدراتها الخارقة التي تجمع أهم مزايا الدبابات الحديثة وهي خفة الحركة والقدرة العالية على المناورة والقوة النيرانية الفعالة ومستويات الحماية العالية.كما تمتلك هذه الدبابة وسائل حماية ضد الطائرات المسيرة والأسلحة الهجومية الحديثة إضافة إلى مزايا النسخة الأصلية المتعلقة بسهولة الاستخدام والصيانة في حالة تعرضها لأعطال في ميادين القتال."تي - 80 بي في"تمتلك هذه الدبابة مزايا متطورة جدا مقارنة بالنسخة الأصلية من الدبابة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، ويشمل ذلك أنظمة الحماية والتسليح وأنظمة الدفع وأنظمة إدارة النيران، وكان لها تجارب حديثة أبرزها في 2023 عندما تمكنت دبابة واحدة من هذا الطراز التفوق على رتل من الدبابات الأوكرانية."تي - 14" (أرماتا)صممت روسيا هذا النوع من الدبابات لتكون دبابة المستقبل في الجيش الروسي خلال الحروب المقبلة التي تعتمد فيها الدبابات على أنظمة الحروب المشتركة وتبادل معلومات القتال بصورة لحظية إضافة إلىوتمثل هذه الدبابة ثورة في صناعة الدبابات خاصة بفضل حمايتها المزدوجة التي تضم درعا فولاذيا فائق القوة إضافة إلى تزويدها بدرع تفاعلي خارجي يوفر لها حماية مضاعفة ضد القذائف الخارقة للدروع.كما تمتلك هذه الدبابة ميزة حماية فريدة للطاقم عبارة عن كبسولة خاصة تمكنه من إدارة الدبابة بأمان حتى عندما تتعرض لنيران مضادة.

https://sarabic.ae/20240207/تي-80-الروسية-وجها-لوجه-أمام-ليوبارد-2-فيديو-1085842836.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي