https://sarabic.ae/20240629/إس-بي-تي-بي-مدفع-روسي-مضاد-للدبابات-لا-يمكن-إيقافه-1090307965.html
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة تمثل أضخم قوة مدفعية من هذا النوع في العالم، ومنها المدفع "إس بي تي بي". 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T14:02+0000
2024-06-29T14:02+0000
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صممت روسيا هذا المدفع ليكون ضمن فئة المدفعية ذاتية الحركة المضادة للدبابات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا المدفع يجمع بين القوة وخفة الحركة والقدرة على عبور العوائق المائية بفضل قدراته البرمائية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المدفع الروسي "إس بي تي بي" مصمم بنظام تسليح قوي ونظام آلي للتحكم وإدارة النيران وهيكل مقاوم للصدمات، وهو مصمم لدعم الوحدات القتالية التي تواجه تشكيلات معادية من المركبات شديدة التدريع.كما يعد "إس بي تي بي" سلاحا هجوميا مثاليا لتدمير النقاط الحصينة للعدو، إضافة إلى قدرته على تنفيذ مهام الاستطلاع والتأمين.كما يمكن لهذا المدفع إطلاق صواريخ موجهة عيار 125 ملم، إضافة إلى أنواع مختلفة من القذائف الخارقة للدروع وشديدة الانفجار والمتشظية.ولمواجهة الأهداف صغيرة الحجم تم تزويد هذا المدفع بمدافع رشاشة عيار 7.62 ملم على البرج ومع المدفع الرئيسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة تمثل أضخم قوة مدفعية من هذا النوع في العالم، ومنها المدفع "إس بي تي بي".
صممت روسيا هذا المدفع ليكون ضمن فئة المدفعية ذاتية الحركة المضادة للدبابات، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا المدفع
يجمع بين القوة وخفة الحركة والقدرة على عبور العوائق المائية بفضل قدراته البرمائية.
السرعة على الطرق: 70 كلم/ ساعة.
المدى بخزان وقود ممتلئ: 500 كلم.
زمن الطفو على سطح الماء: 7 ساعات.
ولفت الموقع إلى أن المدفع الروسي "إس بي تي بي" مصمم بنظام تسليح قوي ونظام آلي للتحكم وإدارة النيران وهيكل مقاوم للصدمات، وهو مصمم لدعم الوحدات القتالية التي تواجه تشكيلات معادية من المركبات شديدة التدريع.
كما يعد "إس بي تي بي" سلاحا هجوميا
مثاليا لتدمير النقاط الحصينة للعدو، إضافة إلى قدرته على تنفيذ مهام الاستطلاع والتأمين.
كما يمكن لهذا المدفع إطلاق صواريخ موجهة عيار 125 ملم، إضافة إلى أنواع مختلفة من القذائف الخارقة للدروع وشديدة الانفجار والمتشظية.
ولمواجهة الأهداف صغيرة الحجم تم تزويد هذا المدفع بمدافع رشاشة عيار 7.62 ملم على البرج ومع المدفع الرئيسي.