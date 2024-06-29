"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240629/إس-بي-تي-بي-مدفع-روسي-مضاد-للدبابات-لا-يمكن-إيقافه-1090307965.html
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة تمثل أضخم قوة مدفعية من هذا النوع في العالم، ومنها المدفع "إس بي تي بي". 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T14:02+0000
2024-06-29T14:02+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089419064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7643821d22b170c80c895cd6947b8518.jpg
صممت روسيا هذا المدفع ليكون ضمن فئة المدفعية ذاتية الحركة المضادة للدبابات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا المدفع يجمع بين القوة وخفة الحركة والقدرة على عبور العوائق المائية بفضل قدراته البرمائية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المدفع الروسي "إس بي تي بي" مصمم بنظام تسليح قوي ونظام آلي للتحكم وإدارة النيران وهيكل مقاوم للصدمات، وهو مصمم لدعم الوحدات القتالية التي تواجه تشكيلات معادية من المركبات شديدة التدريع.كما يعد "إس بي تي بي" سلاحا هجوميا مثاليا لتدمير النقاط الحصينة للعدو، إضافة إلى قدرته على تنفيذ مهام الاستطلاع والتأمين.كما يمكن لهذا المدفع إطلاق صواريخ موجهة عيار 125 ملم، إضافة إلى أنواع مختلفة من القذائف الخارقة للدروع وشديدة الانفجار والمتشظية.ولمواجهة الأهداف صغيرة الحجم تم تزويد هذا المدفع بمدافع رشاشة عيار 7.62 ملم على البرج ومع المدفع الرئيسي.
https://sarabic.ae/20240131/بعد-طلب-زيادة-إنتاجها-ما-حجم-قوة-روسيا-في-سلاح-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085606891.html
https://sarabic.ae/20240605/مدفع-رابير-الروسي-يستهدف-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1089544408.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089419064_375:0:1815:1080_1920x0_80_0_0_4f4bb2101f5138bf867e2694bb1f7b97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"إس بي تي بي".. مدفع روسي مضاد للدبابات لا يمكن إيقافه

14:02 GMT 29.06.2024
© Sputnikمدفع برمائي روسي
مدفع برمائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة تمثل أضخم قوة مدفعية من هذا النوع في العالم، ومنها المدفع "إس بي تي بي".
صممت روسيا هذا المدفع ليكون ضمن فئة المدفعية ذاتية الحركة المضادة للدبابات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مدفع روسي ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
بعد طلب زيادة إنتاجها.. ما حجم قوة سلاح المدفعية الذاتية الحركة لدى روسيا؟
31 يناير, 11:06 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا المدفع يجمع بين القوة وخفة الحركة والقدرة على عبور العوائق المائية بفضل قدراته البرمائية.

المواصفات الفنية

عيار المدفع: 125 ملم.
الطاقم: 3 أفراد.
الوزن: 25 طنا.
قوة المحرك: 450 حصانا.
السرعة على الطرق: 70 كلم/ ساعة.
المدى بخزان وقود ممتلئ: 500 كلم.
زمن الطفو على سطح الماء: 7 ساعات.
ولفت الموقع إلى أن المدفع الروسي "إس بي تي بي" مصمم بنظام تسليح قوي ونظام آلي للتحكم وإدارة النيران وهيكل مقاوم للصدمات، وهو مصمم لدعم الوحدات القتالية التي تواجه تشكيلات معادية من المركبات شديدة التدريع.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفع "رابير" الروسي يستهدف مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
5 يونيو, 16:09 GMT
كما يعد "إس بي تي بي" سلاحا هجوميا مثاليا لتدمير النقاط الحصينة للعدو، إضافة إلى قدرته على تنفيذ مهام الاستطلاع والتأمين.
كما يمكن لهذا المدفع إطلاق صواريخ موجهة عيار 125 ملم، إضافة إلى أنواع مختلفة من القذائف الخارقة للدروع وشديدة الانفجار والمتشظية.
ولمواجهة الأهداف صغيرة الحجم تم تزويد هذا المدفع بمدافع رشاشة عيار 7.62 ملم على البرج ومع المدفع الرئيسي.
© Sputnikإيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
إيه يو - 220 إم... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: نحن في حالة حرب13:20 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:36 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала