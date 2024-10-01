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عاجل- الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان نحو 30 قرية وبلدة في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا
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صدى الحياة
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10:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية
بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنيى المنتصرة للمحاربين القدامى... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T08:20+0000
2024-10-01T08:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
فلاديمير بوتين
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وجاء في برقية التهنيئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "أيها الرفاق! أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم". وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".وتابع بوتين: "أنا على يقين بأنكم لن تفشلوا أبداً، وستواصلون حماية المصالح الوطنية وسيادة وأمن البلاد بقوة".كما تمنى بوتين في البرقية، للمشاركين والمحاربين القدامى النجاح وكل التوفيق.الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسيةبوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا
https://sarabic.ae/20240930/بوتين-تطور-الأحداث-في-دونباس-بعد-عام-2014-أكدت-ضرورة-العملية-العسكرية-الخاصة-وطابعها-التحرري---عاجل-1093258076.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية

08:20 GMT 01.10.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© POOL
/
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تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنيى المنتصرة للمحاربين القدامى تساعد الجنود والضباط على حل المهام المهمة بشرف خلال العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في برقية التهنيئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "أيها الرفاق! أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم".
وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
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أمس, 06:55 GMT
وتابع بوتين: "أنا على يقين بأنكم لن تفشلوا أبداً، وستواصلون حماية المصالح الوطنية وسيادة وأمن البلاد بقوة".
كما تمنى بوتين في البرقية، للمشاركين والمحاربين القدامى النجاح وكل التوفيق.
الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
بوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا
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