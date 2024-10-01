https://sarabic.ae/20241001/بوتين-يهنئ-الجيش-الروسي-بمناسبة-يوم-القوات-البرية---1093302377.html

بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية

بوتين يهنئ الجيش الروسي بمناسبة يوم القوات البرية

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أفراد وقدامى المحاربين في القوات البرية في عيدهم، مشيرا إلى أن التقاليد الوطنيى المنتصرة للمحاربين القدامى... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T08:20+0000

2024-10-01T08:20+0000

2024-10-01T08:20+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

فلاديمير بوتين

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وجاء في برقية التهنيئة التي وجهها بوتين للمحاربين القدامى وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "أيها الرفاق! أهنئكم بيوم القوات البرية. إن القوات البرية، أقدم فرع من القوات المسلحة الروسية، تتمتع بتاريخ بطولي مجيد، وقد أظهرتها أجيال عديدة من الجنود في ساحات القتال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم، ستبقى إلى الأبد في ذكرى شعبنا، في التاريخ العسكري للوطن الأم". وأضاف بوتين: "من المهم أن تكون التقاليد الوطنية المنتصرة لأسلافهم، المحاربين القدامى، وولائهم للقسم، إن الواجب والرفقة مثال جيد للجنود والضباط الذين يخدمون اليوم كجزء من القوات البرية، فهم يساعدونهم بشرف في حل المهام المهمة في الميدان، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية حدود الوطن، وفي مجالات استراتيجية مهمة أخرى".وتابع بوتين: "أنا على يقين بأنكم لن تفشلوا أبداً، وستواصلون حماية المصالح الوطنية وسيادة وأمن البلاد بقوة".كما تمنى بوتين في البرقية، للمشاركين والمحاربين القدامى النجاح وكل التوفيق.الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسيةبوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا

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