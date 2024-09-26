https://sarabic.ae/20240926/الكرملين-يتحدث-عن-تفاصيل-تغيير-العقيدة-النووية-الروسية----1093123703.html

الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية

الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T09:42+0000

2024-09-26T09:42+0000

2024-09-26T10:01+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

نووي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة. لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها. بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وقال بوتين:ووفقًا له، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية أثناء العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدًا خطيرًا.وفي الوقت نفسه، أضاف بوتين أن روسيا اتبعت دائمًا نهجًا مسؤولًا للغاية فيما يتعلق باستخدام القوات النووية، وهذا إجراء متطرف لحماية سيادة البلاد.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت لاحق إن التغييرات المقترحة هي سبب للتفكير ليس فقط بالنسبة لكييف، ولكن أيضًا لجميع أعداء روسيا الاتحادية الذين يدفعون العالم نحو كارثة نووية. وفي الوقت نفسه، وفي معرض حديثه عن التوضيحات المقترحة لأساسيات سياسة الدولة في روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، أكد ميدفيديف أن "الجميع يفهم ما هي البلدان التي نتحدث عنها".وكان بوتين قد قال، في وقت سابق، إن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكيةلافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني

https://sarabic.ae/20240706/بعد-الإعلان-عن-احتمال-تعديل-العقيدة-النووية-معلومات-عن-الترسانة-الذرية-الروسية-1090549857.html

https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تعلن-احتمال-إدخال-تعديلات-على-العقيدة-النووية-الروسية-1090540865.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, نووي