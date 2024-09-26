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الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
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الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:42+0000
2024-09-26T10:01+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
نووي
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة. لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها. بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وقال بوتين:ووفقًا له، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية أثناء العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدًا خطيرًا.وفي الوقت نفسه، أضاف بوتين أن روسيا اتبعت دائمًا نهجًا مسؤولًا للغاية فيما يتعلق باستخدام القوات النووية، وهذا إجراء متطرف لحماية سيادة البلاد.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت لاحق إن التغييرات المقترحة هي سبب للتفكير ليس فقط بالنسبة لكييف، ولكن أيضًا لجميع أعداء روسيا الاتحادية الذين يدفعون العالم نحو كارثة نووية. وفي الوقت نفسه، وفي معرض حديثه عن التوضيحات المقترحة لأساسيات سياسة الدولة في روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، أكد ميدفيديف أن "الجميع يفهم ما هي البلدان التي نتحدث عنها".وكان بوتين قد قال، في وقت سابق، إن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكيةلافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
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https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تعلن-احتمال-إدخال-تعديلات-على-العقيدة-النووية-الروسية-1090540865.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, نووي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, نووي

الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية

09:42 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 26.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة. لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها. بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وقال بوتين:
"إنه كجزء من تحديث سياسة الدولة في مجال الردع النووي، يقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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ووفقًا له، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية أثناء العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدًا خطيرًا.
وفي الوقت نفسه، أضاف بوتين أن روسيا اتبعت دائمًا نهجًا مسؤولًا للغاية فيما يتعلق باستخدام القوات النووية، وهذا إجراء متطرف لحماية سيادة البلاد.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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6 يوليو, 10:50 GMT
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت لاحق إن التغييرات المقترحة هي سبب للتفكير ليس فقط بالنسبة لكييف، ولكن أيضًا لجميع أعداء روسيا الاتحادية الذين يدفعون العالم نحو كارثة نووية. وفي الوقت نفسه، وفي معرض حديثه عن التوضيحات المقترحة لأساسيات سياسة الدولة في روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، أكد ميدفيديف أن "الجميع يفهم ما هي البلدان التي نتحدث عنها".
وكان بوتين قد قال، في وقت سابق، إن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.
روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكية
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
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