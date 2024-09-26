نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن تعديل السياسات في مجال الردع النووي "قد يبرد الرؤوس الحامية" لدى خصوم روسيا. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T00:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف في قناته على "تليغرام"، يوم الأربعاء، إن "التعديل بحد ذاته لشروط استخدام بلادنا للعنصر النووي قد يبرد الرؤوس الحامية لأولئك الخصوم الذين لم يفقدوا غريزة الحفاظ على النفس..".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي الروسي، يوم الأربعاء، لمناقشة تحديث سياسات الدولة في مجال الردع النووي.وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا في هذا المجال مع الواقع الحديث، واقترح تدقيق شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية وفق العقيدة الجديدة.
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"

00:26 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 00:46 GMT 26.09.2024)
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن تعديل السياسات في مجال الردع النووي "قد يبرد الرؤوس الحامية" لدى خصوم روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف في قناته على "تليغرام"، يوم الأربعاء، إن "التعديل بحد ذاته لشروط استخدام بلادنا للعنصر النووي قد يبرد الرؤوس الحامية لأولئك الخصوم الذين لم يفقدوا غريزة الحفاظ على النفس..".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي الروسي، يوم الأربعاء، لمناقشة تحديث سياسات الدولة في مجال الردع النووي.
وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا في هذا المجال مع الواقع الحديث، واقترح تدقيق شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية وفق العقيدة الجديدة.
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