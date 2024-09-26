https://sarabic.ae/20240926/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-تعديل-شروط-استخدام-روسيا-للسلاح-النووي-قد-يبرد-رؤوس-الخصوم-1093109131.html
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن تعديل السياسات في مجال الردع النووي "قد يبرد الرؤوس الحامية" لدى خصوم روسيا. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T00:26+0000
2024-09-26T00:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف في قناته على "تليغرام"، يوم الأربعاء، إن "التعديل بحد ذاته لشروط استخدام بلادنا للعنصر النووي قد يبرد الرؤوس الحامية لأولئك الخصوم الذين لم يفقدوا غريزة الحفاظ على النفس..".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي الروسي، يوم الأربعاء، لمناقشة تحديث سياسات الدولة في مجال الردع النووي.وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا في هذا المجال مع الواقع الحديث، واقترح تدقيق شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية وفق العقيدة الجديدة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: تعديل شروط استخدام روسيا للسلاح النووي "قد يبرد رؤوس الخصوم"
00:26 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 00:46 GMT 26.09.2024)
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن تعديل السياسات في مجال الردع النووي "قد يبرد الرؤوس الحامية" لدى خصوم روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مدفيديف في قناته على "تليغرام"، يوم الأربعاء، إن "التعديل بحد ذاته لشروط استخدام بلادنا للعنصر النووي قد يبرد الرؤوس الحامية لأولئك الخصوم الذين لم يفقدوا غريزة الحفاظ على النفس..".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي الروسي، يوم الأربعاء، لمناقشة تحديث سياسات الدولة في مجال الردع النووي.
وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا في هذا المجال مع الواقع الحديث،
واقترح تدقيق شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية وفق العقيدة الجديدة.