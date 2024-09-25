بوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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150 د
مدار الليل والنهار
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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بوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا
بوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T17:01+0000
2024-09-25T17:49+0000
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اوقترح بوتين مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.وقال بوتين: "اليوم، يظل الثالوث النووي أهم ضمان لأمن دولتنا ومواطنينا، وأداة للحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".وأضاف بوتين أنه يتم إجراء تحليل لتوجهات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للقوات النووية واحتمالية تعديلها قائلا: وأوضح أن روسيا اتبعت دائمًا نهجًا مسؤولًا للغاية في استخدام قوتها النووية واعتبرتها الملاذ الأخير لحماية البلاد وسيادتها.وأضاف بوتين: "أجرينا تحليلا عميقا وشاملا لتوجهات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للقوات النووية واحتمالية تعديلها".وأشار إلى أن روسيا سعت دائما إلى منع انتشار الأسلحة النووية ومكوناتها.ولفت بوتين أنه تم اقتراح تقديم عدد من التوضيحات بشأن تحديد شروط استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا.وأكد بوتين أن الوضع العسكري السياسي الحديث يتغير بشكل ديناميكي وروسيا ملزمة بأخذ ذلك في الحسبان.وأوضح أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت هي أو بيلاروسيا كعضو في الدولة الاتحادية لعدوان، وأن أي عدوان من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيُعتبر هجوماً مشتركاً على روسيا.وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا قام الخصم بخلق تهديد حرج باستخدام الأسلحة التقليدية.وأضاف أن روسيا تدرك القوة الهائلة للأسلحة النووية وسعت دائماً إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي للاستقرار العالمي.وتابع بوتين أنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية وكذلك إضافة قائمة التهديدات العسكرية في مشروع مبادئ سياسة الدولة لروسيا الخاص بالردع النووي.وأكد بوتين أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الأسلحة النووية حال تعرضها للعدوان ولو استخدم العدو الأسلحة التقليدية التي تشكل تهديدا خطيرا.وأضاف بوتين: يمكن أن نتطلع لاستخدام الأسلحة النووية إذا توفرت لدينا معلومات موثوقة عن إطلاق مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
https://sarabic.ae/20240921/إعلام-واشنطن-لم-تتخذ-قرارا-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-عمق-روسيا-بسبب-خوفها-من-بوتين-1092957858.html
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بوتين: الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن دولتنا ومواطنينا

17:01 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 17:49 GMT 25.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها.
اوقترح بوتين مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.
وقال بوتين: "اليوم، يظل الثالوث النووي أهم ضمان لأمن دولتنا ومواطنينا، وأداة للحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".
وأضاف بوتين أنه يتم إجراء تحليل لتوجهات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للقوات النووية واحتمالية تعديلها قائلا:

على مدى العام الماضي، أجرى متخصصون من وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن والوزارات الأخرى تحليلا عميقا وشاملا وقاموا بتقييم الحاجة إلى تعديل نُهجنا تجاه الاستخدام المحتمل للقوات النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح أن روسيا اتبعت دائمًا نهجًا مسؤولًا للغاية في استخدام قوتها النووية واعتبرتها الملاذ الأخير لحماية البلاد وسيادتها.
وأضاف بوتين: "أجرينا تحليلا عميقا وشاملا لتوجهات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للقوات النووية واحتمالية تعديلها".
وأشار إلى أن روسيا سعت دائما إلى منع انتشار الأسلحة النووية ومكوناتها.

لقد اتخذنا دائما نهجا مسؤولا للغاية تجاه مثل هذه القضايا، لأننا ندرك جيدا القوة الهائلة التي تمتلكها هذه الأسلحة، وسعينا جاهدين لتعزيز الإطار القانوني الدولي للاستقرار العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية ومكوناتها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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ولفت بوتين أنه تم اقتراح تقديم عدد من التوضيحات بشأن تحديد شروط استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا.
وأكد بوتين أن الوضع العسكري السياسي الحديث يتغير بشكل ديناميكي وروسيا ملزمة بأخذ ذلك في الحسبان.
وأوضح أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت هي أو بيلاروسيا كعضو في الدولة الاتحادية لعدوان، وأن أي عدوان من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيُعتبر هجوماً مشتركاً على روسيا.
وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا قام الخصم بخلق تهديد حرج باستخدام الأسلحة التقليدية.
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اللجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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وأضاف أن روسيا تدرك القوة الهائلة للأسلحة النووية وسعت دائماً إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي للاستقرار العالمي.
وتابع بوتين أنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية وكذلك إضافة قائمة التهديدات العسكرية في مشروع مبادئ سياسة الدولة لروسيا الخاص بالردع النووي.
وأكد بوتين أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الأسلحة النووية حال تعرضها للعدوان ولو استخدم العدو الأسلحة التقليدية التي تشكل تهديدا خطيرا.
وأضاف بوتين: يمكن أن نتطلع لاستخدام الأسلحة النووية إذا توفرت لدينا معلومات موثوقة عن إطلاق مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ضد روسيا.
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