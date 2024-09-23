https://sarabic.ae/20240923/روسيا-قاعدتنا-النووية-في-أرخبيل-نوفويا-زيمليا-بحالة-جهوزية-تامة-ردا-على-الخطوات-الأمريكية-1093016986.html
روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكية
روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن القاعدة النووية الروسية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة، ويأتي ذلك ردا على الخطوات الأمريكية في هذا... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T12:13+0000
2024-09-23T12:13+0000
2024-09-23T12:22+0000
روسيا
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وقال ريابكوف للصحفيين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى ما نشر أخيرا في وسائل الإعلام والذي يفيد بأن البنية التحتية لموقع اختبار في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في حالة استعداد تام، وقد تم ذلك أيضا استجابة لخطوات واشنطن، التي ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين، دعنا نقول، البنية التحتية التي لديهم في هذا المجال".
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روسيا
روسيا: قاعدتنا النووية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة ردا على الخطوات الأمريكية
12:13 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 23.09.2024)
يتبع
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن القاعدة النووية الروسية في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة، ويأتي ذلك ردا على الخطوات الأمريكية في هذا النطاق.
وقال ريابكوف للصحفيين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى ما نشر أخيرا في وسائل الإعلام والذي يفيد بأن البنية التحتية لموقع اختبار في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في حالة استعداد تام، وقد تم ذلك أيضا استجابة لخطوات واشنطن، التي ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين، دعنا نقول، البنية التحتية التي لديهم في هذا المجال".