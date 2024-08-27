https://sarabic.ae/20240827/لافروف-روسيا-تعمل-على-توضيح-عقيدتها-لاستخدام-الأسلحة-النووية--1092132266.html

لافروف: روسيا تعمل على توضيح عقيدتها لاستخدام الأسلحة النووية

لافروف: روسيا تعمل على توضيح عقيدتها لاستخدام الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية تقوم بتوضيح عقيدة استخدام الأسلحة النووية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T11:53+0000

2024-08-27T11:53+0000

2024-08-27T11:56+0000

العالم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

سياسة

سياسة خارجية

سيرغي لافروف

اسلحة نووية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103047/32/1030473242_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_1537efa79cdf3d289611687259bf8fde.jpg

جاء هذا الإعلان لوزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، قال فيه: "من الواضح أن الأمريكيين يربطون الحديث عن الحرب العالمية الثالثة بأنه شيء ممكن، لا سمح الله، إذا تحقق سيؤثر على أوروبا حصريًا. وفي هذه الحالة، من المهم أن نفهم أن لدينا عقيدة خاصة بنا، بما في ذلك عقيدة استخدام الأسلحة النووية، والتي بالمناسبة، يتم توضيحها الآن والتي يعرفها المسؤولون الأمريكيون جيدًا".وبعد هذا التصريح الذي أدلى به الرئيس الروسي، قال ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، إن "واشنطن منفتحة على التحدث مع موسكو حول قضايا المخاطر النووية والحد من الأسلحة"، دون الإشارة إلى الصراع الأوكراني.وبحسب محاور "سبوتنيك"، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لمناقشة ليس فقط المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاقية التي ستصبح خليفة لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "ستارت" لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي واشنطن عن مسارها العدائي تجاه موسكو.وأشار أيضًا إلى أن العقيدة النووية الروسية تحتوي الآن على صيغ عامة للغاية، كما يتضح من تجربة إجراء عملية عسكرية خاصة.الدفاع الروسية: واشنطن تعمل على عوامل بيولوجية يمكنها استهداف المجموعات العرقية بشكل انتقائيالقائد العام للجيش الأوكراني يقدم تقريرا إلى "الناتو" حول الوضع على خط المواجهة

https://sarabic.ae/20240728/لافروف-نشر-أسلحة-نووية-في-جنوب-شرق-آسيا-يزيد-المخاطر-الأمنية-في-المنطقة-1091186426.html

https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يوضح-من-يقف-خلف-هجوم-كورسك--1091897128.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سياسة, سياسة خارجية, سيرغي لافروف, اسلحة نووية