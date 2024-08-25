https://sarabic.ae/20240825/خبير-استراتيجي-واشنطن-تشعل-العالم-للحفاظ-على-هيمنتها-والتوترات-تنذر-بحرب-عالمية-ثالثة-1092091873.html

خبير استراتيجي: واشنطن تشعل العالم للحفاظ على هيمنتها والتوترات تنذر بحرب عالمية ثالثة

خبير استراتيجي: واشنطن تشعل العالم للحفاظ على هيمنتها والتوترات تنذر بحرب عالمية ثالثة

سبوتنيك عربي

حذر خبير استراتيجي من مساعي الولايات المتحدة لإشعال العالم، من أجل بسط نفوذها واستمرار هيمنتها على العالم. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T17:55+0000

2024-08-25T17:55+0000

2024-08-25T17:55+0000

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735463_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_96fc151ce1b55f7ba71b7e51d524c02c.jpg

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، بأن البيت الأبيض، قد يعيد النظر بمعدلات وحجم مساعداته العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد الهجوم الأوكراني الأخير على مقاطعة كورسك الروسية.وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن واشنطن غير واثقة من استراتيجية كييف الهجومية الشاملة، كما أن اعتماد أوكرانيا على الأسلحة الأمريكية أدى إلى إحياء المخاوف من تصعيد مباشر للصراع بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا.وعلى جانب آخر تستمر واشنطن في دعم إسرائيل، بما زاد من حجم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن واشنطن تتجاهل عوامل الزمن وحقائق العصر التي طوت مرحلة السيطرة على الشعوب بحق القوة، واستبدلته بقوة الحق في الاستقلال والحرية والتنمية وتقرير المصير.وتابع: "الولايات المتحدة هي التي تضخ أحدث ما في ترسانتها العسكرية للنظام النازي في أوكرانيا من أجل تهديد روسيا ومنعها من استعادة مقاطعاتها إلى وطنها الأم، وهي التي تواجه حق الصين في استرجاع جزيرتها وحق كوريا الشمالية في توحيد أراضيها وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم وحق دول أفريقيا في امتلاك ثرواتهم الطبيعية والتي تقمع نوازع الحرية والاستقلال في أمريكا اللاتينية".واستطرد أن واشنطن تفعل كل ذلك وتندفع نحو المزيد ليقينها أن مقومات إمبراطوريتها الدولية بدأت تتسرب وتنحسر وينزوي معها منطق "الكاوبوي" وتتعرى حقائق تاريخها المكون على جماجم الأمريكيين الأصليين واستعباد الأفارقة المشحونين إلى "العالم الجديد" على قوارب الموت والذل.ولفت إلى أن 255 عاما مرت على ما يسمى بـ"استقلال أمريكا" لم تخل سنة فيها من الحرب والعدوان والسعي نحو استعمار الشعوب ونهب مواردها وثرواتها، ومع التحول التاريخي لمحور الشرق على أسس حضارية عميقة نحو عالم متكامل بالتنمية ومعزز بالحرية وتقرير المصير، انكشف الغطاء عن حقيقة الولايات المتحدة، بأنها دولة غير مؤتمنة، ولا يمكن الوثوق بها، وأن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترفعها ليست سوى صكوك من غير رصيد حتى مع أقرب حلفائها".وتابع: "اليوم يتضح على أرض أوكرانيا سعي الولايات المتحدة المحموم لفرض دورها من خلال محاولاتها لإنعاش نظام كييف المتهالك، حتى أن مخازن الذخيرة في أمريكا باتت شبه خاوية حسب قول المرشح الرئاسية دونالد ترامب، وهي تسعى لإدخال فنلندا وبولندا في حرائق أوكرانيا وتدعم زيلينسكي لإحداث خرق إعلامي غير مجد، في كورسك وتتجه لتدمير محطتها النووية للوقود وتهدد محطة زابوريجيا النووية الأكبر، مثلها في ذلك كمثل غارق يخبط عشوائيا حتى ولو أدى الأمر إلى إشعال حرب عالمية ثالثة".وأشار إلى أن تحذير ترامب من الوصول إلى هذه الهاوية له ما يبرره من منطلق الخوف على الدور الأمريكي في العالم، خاصة أن الولايات المتحدة تعاني من أزمات استراتيجية داخليا ومن نوازع استقلالية بين الولايات الكبرى، ومن خيبات واسعة على المستوى الدولي، ومن احتمال حقيقي لتفكك حلف الأطلسي بعد التحولات الانتخابية الكبرى في أوروبا ومن مغامرة غير محسوبة، إذا اندلعت حرب موسعة في الشرق الأوسط ومن عجز في التحكم بحكومات كثيرة في أمريكا الجنوبية وهي ستصطدم بقوة روسية ضخمة، لم يستخدم منها إلا نذر قليلا حتى الآن وبمقدورها السيطرة على كل أوكرانيا بل على كل دولة تحاول المشاركة في العدوان عليها شرقا أو غربا.ومضى بقوله: "هذه المعارك الأمريكية لن تضمن لها النجاح، بل أن تعدد الأقطاب دوليا لم يعد فكرة بل حقيقة واقعة تفتح عصرا عالميا جديدا وبديلا عن توجهات الاستعمار قديمة وجديدة".وحذرت العديد من عواصم العالم من اتساع رقعة الصراع، بعد زيادة التوترات على الجبهة اللبنانية.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف الأوكراني هو مماثل لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وفي ترسانته مخططات إرهابية.وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" من أن "نظام كييف مثل تنظيم "داعش" في ترسانته مخططات واسعة النطاق للأنشطة إرهابية من قصف البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين إلى الإرهاب النووي".وأضافت زاخاروفا بالقول إن "محطتي زابوروجيه وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية إجرامية يقوم بها نظام كييف".

https://sarabic.ae/20240812/الولايات-المتحدة-تناقش-سرا-مع-أوكرانيا-استخدام-صواريخ-أتاكمز-لضرب-روسيا-1091664886.html

https://sarabic.ae/20240822/مدير-مركز-الاستشراف-الإقليمي-أمريكا-تعيش-وضعا-حساسا-يمنعها-من-توسيع-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1092013903.html

https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك