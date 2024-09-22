https://sarabic.ae/20240922/الكرملين-الغرب-في-حالة-حرب-مع-روسيا-ويعلن-صراحة-أن-هدفه-هو-هزيمة-موسكو-استراتيجيا-وتكتيكيا-1092983729.html

الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا

الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية في حالة حرب جماعية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعلن بشكل صريح أن هدفها هو... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T09:37+0000

2024-09-22T09:37+0000

2024-09-22T09:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هناك حرب قائمة، إنهم (الغرب) في حالة حرب معنا، إنهم يقاتلوننا بشكل جماعي، ونحن نواجه عدوا جماعيا، ويقولون صراحة إن هدفهم هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتكتيكيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدٍ أوكرانية.وقال بوتين، في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك الروسية: "على ما يبدو، إن العدو بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدٍ أوكرانية".روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربيةوأردف بوتين بهذا الصدد: "يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار المتدرج نحو عسكرة أوروبا.

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