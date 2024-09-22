https://sarabic.ae/20240922/الكرملين-الغرب-في-حالة-حرب-مع-روسيا-ويعلن-صراحة-أن-هدفه-هو-هزيمة-موسكو-استراتيجيا-وتكتيكيا-1092983729.html
الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا
الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية في حالة حرب جماعية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعلن بشكل صريح أن هدفها هو... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T09:37+0000
2024-09-22T09:37+0000
2024-09-22T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هناك حرب قائمة، إنهم (الغرب) في حالة حرب معنا، إنهم يقاتلوننا بشكل جماعي، ونحن نواجه عدوا جماعيا، ويقولون صراحة إن هدفهم هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتكتيكيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدٍ أوكرانية.وقال بوتين، في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك الروسية: "على ما يبدو، إن العدو بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدٍ أوكرانية".روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربيةوأردف بوتين بهذا الصدد: "يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار المتدرج نحو عسكرة أوروبا.
https://sarabic.ae/20240902/بث-مباشر-لكلمة-لافروف-أمام-طلاب-وأساتذة-معهد-موسكو-الحكومي-للعلاقات-الدولية-1092297088.html
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روسيا
الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية في حالة حرب جماعية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعلن بشكل صريح أن هدفها هو "هزيمة" موسكو استراتيجيا وتكتيكيا.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هناك حرب قائمة، إنهم (الغرب) في حالة حرب معنا، إنهم يقاتلوننا بشكل جماعي، ونحن نواجه عدوا جماعيا، ويقولون صراحة إن هدفهم هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتكتيكيا".
وأضاف: "بالنسبة لروسيا، لم تكن هناك على مر التاريخ بدائل أخرى، ولا يوجد بديل الآن عن الانتصار"، مشيرًا إلى أن روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدٍ أوكرانية.
وقال بوتين، في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك الروسية: "على ما يبدو، إن العدو بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدٍ أوكرانية".
كما أكد الرئيس بوتين أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلا، معتبرًا أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.
وأردف بوتين بهذا الصدد: "يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".
وأكدت موسكو
، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار المتدرج نحو عسكرة أوروبا.