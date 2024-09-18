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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/بوتين-يدعو-إلى-مناقشة-تعزيز-وزيادة-الاستعداد-القتالي-للقوات-المسلحة-1092867347.html
بوتين يدعو إلى مناقشة تعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
بوتين يدعو إلى مناقشة تعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وتعزيزها. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T17:50+0000
2024-09-18T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع حول تعزيز القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "نتحدث اليوم عن القضايا المتعلقة بتعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وغدا سنواصل هذا العمل في إحدى مؤسسات الدفاع في سان بطرسبورغ".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاستخدام الفعال للأسلحة الحديثة يتطلب أفرادا مؤهلين وذوي كفاءة عالية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موارد الشرق الأقصى هائلة ولا تنضب، مشيرًا إلى أن هناك ما يستوجب العمل عليه لعقود.وقال الرئيس في لقائه مع الرؤساء المنتخبين لكيانات روسيا الاتحادية عبر تقنية الفيديو: "لقد قيل ذات مرة أن روسيا ستنمو بسيبيريا. ويتضح لنا اليوم أنه ليس فقط بسيبيريا، بل والشرق الأقصى أيضًا. هناك موارد ضخمة لا تنضب، ومساحات هائلة. هناك شيء يجب العمل عليه لعقود من الزمن".وأشار الرئيس إلى أنه تمت مناقشة آفاق تنمية الشرق الأقصى بشكل عام، وإقليم خاباروفسك على وجه الخصوص في المنتدى الاقتصادي الشرقي أخيرا.وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "يتمتع الشرق الأقصى بإمكانية زيادة الاستكشاف الجيولوجي، بما في ذلك البحث واستخراج المواد الخام العالية التقنية، (مثل) التيتانيوم والليثيوم .. والمعادن الأرضية النادرة المطلوبة لاقتصاد المستقبل. والشيء الرئيسي هو أن كل ذلك متوفر لدينا".وأشار بوتين إلى أن إمكانيات هذه الصناعات لنمو منطقة الشرق الأقصى هائلة، فهي تكمن في خلق فرص عمل، لزيادة توافر الخدمات المختلفة، وتعزيز الاتصالات والخدمات اللوجستية.
https://sarabic.ae/20240918/بوتين-كالينينغراد-ليست-مجرد-موقع-على-الحدود-الغربية-لروسيا-بل-هي-جزء-من-دولتنا-الكبرى-1092865773.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يدعو إلى مناقشة تعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

17:50 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وتعزيزها.
وقال بوتين في اجتماع حول تعزيز القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "نتحدث اليوم عن القضايا المتعلقة بتعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وغدا سنواصل هذا العمل في إحدى مؤسسات الدفاع في سان بطرسبورغ".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاستخدام الفعال للأسلحة الحديثة يتطلب أفرادا مؤهلين وذوي كفاءة عالية.

وقال بوتين في اجتماع حول تعزيز القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "من أجل الاستخدام الفعال لهذه الأسلحة [الجديدة ]، هناك حاجة إلى أطقم عسكرية وأفراد ذوي مؤهلات عالية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موارد الشرق الأقصى هائلة ولا تنضب، مشيرًا إلى أن هناك ما يستوجب العمل عليه لعقود.
وقال الرئيس في لقائه مع الرؤساء المنتخبين لكيانات روسيا الاتحادية عبر تقنية الفيديو: "لقد قيل ذات مرة أن روسيا ستنمو بسيبيريا. ويتضح لنا اليوم أنه ليس فقط بسيبيريا، بل والشرق الأقصى أيضًا. هناك موارد ضخمة لا تنضب، ومساحات هائلة. هناك شيء يجب العمل عليه لعقود من الزمن".
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وأشار الرئيس إلى أنه تمت مناقشة آفاق تنمية الشرق الأقصى بشكل عام، وإقليم خاباروفسك على وجه الخصوص في المنتدى الاقتصادي الشرقي أخيرا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الخامس من الشهر الجاري خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، أن الشرق الأقصى يتمتع بإمكانيات متعددة لزيادة الاستكشاف الجيولوجي؛ مشيرا إلى أن الحديث يدور عن استخراج التيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "يتمتع الشرق الأقصى بإمكانية زيادة الاستكشاف الجيولوجي، بما في ذلك البحث واستخراج المواد الخام العالية التقنية، (مثل) التيتانيوم والليثيوم .. والمعادن الأرضية النادرة المطلوبة لاقتصاد المستقبل. والشيء الرئيسي هو أن كل ذلك متوفر لدينا".
وأشار بوتين إلى أن إمكانيات هذه الصناعات لنمو منطقة الشرق الأقصى هائلة، فهي تكمن في خلق فرص عمل، لزيادة توافر الخدمات المختلفة، وتعزيز الاتصالات والخدمات اللوجستية.
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