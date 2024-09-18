https://sarabic.ae/20240918/بوتين-يدعو-إلى-مناقشة-تعزيز-وزيادة-الاستعداد-القتالي-للقوات-المسلحة-1092867347.html

بوتين يدعو إلى مناقشة تعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

بوتين يدعو إلى مناقشة تعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وتعزيزها. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T17:50+0000

2024-09-18T17:50+0000

2024-09-18T17:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اجتماع حول تعزيز القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "نتحدث اليوم عن القضايا المتعلقة بتعزيز وزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وغدا سنواصل هذا العمل في إحدى مؤسسات الدفاع في سان بطرسبورغ".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاستخدام الفعال للأسلحة الحديثة يتطلب أفرادا مؤهلين وذوي كفاءة عالية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موارد الشرق الأقصى هائلة ولا تنضب، مشيرًا إلى أن هناك ما يستوجب العمل عليه لعقود.وقال الرئيس في لقائه مع الرؤساء المنتخبين لكيانات روسيا الاتحادية عبر تقنية الفيديو: "لقد قيل ذات مرة أن روسيا ستنمو بسيبيريا. ويتضح لنا اليوم أنه ليس فقط بسيبيريا، بل والشرق الأقصى أيضًا. هناك موارد ضخمة لا تنضب، ومساحات هائلة. هناك شيء يجب العمل عليه لعقود من الزمن".وأشار الرئيس إلى أنه تمت مناقشة آفاق تنمية الشرق الأقصى بشكل عام، وإقليم خاباروفسك على وجه الخصوص في المنتدى الاقتصادي الشرقي أخيرا.وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "يتمتع الشرق الأقصى بإمكانية زيادة الاستكشاف الجيولوجي، بما في ذلك البحث واستخراج المواد الخام العالية التقنية، (مثل) التيتانيوم والليثيوم .. والمعادن الأرضية النادرة المطلوبة لاقتصاد المستقبل. والشيء الرئيسي هو أن كل ذلك متوفر لدينا".وأشار بوتين إلى أن إمكانيات هذه الصناعات لنمو منطقة الشرق الأقصى هائلة، فهي تكمن في خلق فرص عمل، لزيادة توافر الخدمات المختلفة، وتعزيز الاتصالات والخدمات اللوجستية.

https://sarabic.ae/20240918/بوتين-كالينينغراد-ليست-مجرد-موقع-على-الحدود-الغربية-لروسيا-بل-هي-جزء-من-دولتنا-الكبرى-1092865773.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين