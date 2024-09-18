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https://sarabic.ae/20240918/بوتين-كالينينغراد-ليست-مجرد-موقع-على-الحدود-الغربية-لروسيا-بل-هي-جزء-من-دولتنا-الكبرى-1092865773.html
بوتين: كالينينغراد ليست مجرد موقع على الحدود الغربية لروسيا بل هي جزء من دولتنا الكبرى
بوتين: كالينينغراد ليست مجرد موقع على الحدود الغربية لروسيا بل هي جزء من دولتنا الكبرى
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا ينبغي أن تكون مقاطعة كالينينغراد مجرد موقع متقدم على الحدود الغربية لروسيا، بل يجب أن تشعر بأنها جزء... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:44+0000
2024-09-18T16:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع مع الرؤساء المنتخبين للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية: "يجب أن نسعى جاهدين للتأكد من أن كالينينغراد ليست فقط مخفرنا وحصننا على الحدود الغربية للوطن، ولكن أيضًا بأن يتم دمج مقاطعة كالينينغراد عضويًا في حياة البلد بأكمله، بحيث تشعر بأنها جزء من دولة كبيرة".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حل مسائل النمو الاقتصادي يجب أن تقترن بحل المشكلات الاجتماعية.وقال بوتين في اجتماع مع الرؤساء المنتخبين للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية: "أؤكد أن الحديث يدور على وجه التحديد عن التنمية المتكاملة، عندما يتم حل مهام النمو الاقتصادي بالتزامن مع خلق الظروف الحديثة المواتية لحياة الناس والأسر التي لديها أطفال. أعني التعليم والرعاية الصحية وتحديث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والنقل والإسكان والخدمات المجتمعية. بيئة مريحة في المدن والبلدات، وبالطبع فرص كبيرة لتحقيق الذات لسكانها في مجموعة متنوعة من المجالات".وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".
https://sarabic.ae/20240918/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-المرأة-الأوراسية-1092857364.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: كالينينغراد ليست مجرد موقع على الحدود الغربية لروسيا بل هي جزء من دولتنا الكبرى

16:44 GMT 18.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© POOL
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا ينبغي أن تكون مقاطعة كالينينغراد مجرد موقع متقدم على الحدود الغربية لروسيا، بل يجب أن تشعر بأنها جزء من دولة كبيرة.
وقال بوتين في اجتماع مع الرؤساء المنتخبين للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية: "يجب أن نسعى جاهدين للتأكد من أن كالينينغراد ليست فقط مخفرنا وحصننا على الحدود الغربية للوطن، ولكن أيضًا بأن يتم دمج مقاطعة كالينينغراد عضويًا في حياة البلد بأكمله، بحيث تشعر بأنها جزء من دولة كبيرة".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حل مسائل النمو الاقتصادي يجب أن تقترن بحل المشكلات الاجتماعية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا
13:22 GMT
وقال بوتين في اجتماع مع الرؤساء المنتخبين للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية: "أؤكد أن الحديث يدور على وجه التحديد عن التنمية المتكاملة، عندما يتم حل مهام النمو الاقتصادي بالتزامن مع خلق الظروف الحديثة المواتية لحياة الناس والأسر التي لديها أطفال. أعني التعليم والرعاية الصحية وتحديث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والنقل والإسكان والخدمات المجتمعية. بيئة مريحة في المدن والبلدات، وبالطبع فرص كبيرة لتحقيق الذات لسكانها في مجموعة متنوعة من المجالات".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا.

وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".
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