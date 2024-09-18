https://sarabic.ae/20240918/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-المرأة-الأوراسية-1092857364.html

بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا

بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T13:22+0000

2024-09-18T13:22+0000

2024-09-18T14:53+0000

روسيا

المنتدى النسائي الآوراسي

العالم

فلاديمير بوتين

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وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، على أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".واضاف بوتين متحدثا في المنتدى النسائي الأوراسي، أن "الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا، مع مراعاة مصالح بعضنا البعض".وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع النساء الروسيات على عملهن من أجل مصلحة البلاد.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع نساء روسيا على عملهن لصالح المجتمع، وعلى طاقة الإبداع المذهلة".وأعرب بوتين عن ثقته في أن قادة الدول الممثلة في المنتدى يمكنهم أيضًا توجيه كلمات الامتنان لنساء بلدانهم.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرأة الروسية تعرف كيف تجمع بين الإنجازات المهنية والعائلية، وهذا سر يستحيل على الرجال كشفه.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، والتي تحتاج إليها جميع البلدان، لا يمكن تطويره إلا على أساس متين من الثقة والتفاهم المتبادل والاتصالات في مجموعة متنوعة من المجالات".انطلقت فعاليات منتدى المرأة الأوراسي العالمي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمشاركة عربية واسعة من الإمارات والبحرين ومصر وقطر والسعودية وليبيا، وبحثت الجلسة الاستراتيجية "تأثير المرأة في التنمية الاقتصادية في الواقع الجديد" وأشكال مشاركة المرأة في الاقتصاد ومجالات تطوير ريادة الأعمال النسائية التي تفتح في الظروف الحالية.ويعقد المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في سان بطرسبورغ في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وينظمه مجلس الاتحاد والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html

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روسيا, المنتدى النسائي الآوراسي, العالم, فلاديمير بوتين