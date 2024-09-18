بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا
13:22 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 18.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا.
وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، على أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".
بوتين يلقي كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 18, 2024
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ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".
ووصف بوتين المنتدى النسائي الأوراسي بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية التي تظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات الحياة تقريبًا".
واضاف بوتين متحدثا في المنتدى النسائي الأوراسي، أن "الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا، مع مراعاة مصالح بعضنا البعض".
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع النساء الروسيات على عملهن من أجل مصلحة البلاد.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع نساء روسيا على عملهن لصالح المجتمع، وعلى طاقة الإبداع المذهلة".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن قادة الدول الممثلة في المنتدى يمكنهم أيضًا توجيه كلمات الامتنان لنساء بلدانهم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرأة الروسية تعرف كيف تجمع بين الإنجازات المهنية والعائلية، وهذا سر يستحيل على الرجال كشفه.
وشدد الرئيس على أن روسيا لديها موقف محترم تقليديا تجاه المرأة.
وأشار بوتين إلى أن "سياسة الدولة لدينا مبنية على أسس استراتيجية وطنية للعمل لصالح المرأة، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة، وتهيئة الظروف حتى تتمكن المرأة من تحقيق النجاح في المجال المهني وفي نفس الوقت تكون موقد الأسرة، ونحن نعلم أنه يمكننا الجمع بين هذين الأمرين صعب للغاية، لكن نساؤنا يعرفن كيفية القيام بذلك ويظلن جميلات ولطيفات وساحرات تحت هذا الضغط".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، والتي تحتاج إليها جميع البلدان، لا يمكن تطويره إلا على أساس متين من الثقة والتفاهم المتبادل والاتصالات في مجموعة متنوعة من المجالات".
انطلقت فعاليات منتدى المرأة الأوراسي العالمي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمشاركة عربية واسعة من الإمارات والبحرين ومصر وقطر والسعودية وليبيا، وبحثت الجلسة الاستراتيجية "تأثير المرأة في التنمية الاقتصادية في الواقع الجديد" وأشكال مشاركة المرأة في الاقتصاد ومجالات تطوير ريادة الأعمال النسائية التي تفتح في الظروف الحالية.
ويعقد المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في سان بطرسبورغ في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وينظمه مجلس الاتحاد والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.