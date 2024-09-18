بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا

عربي
انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240918/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-المرأة-الأوراسية-1092857364.html
بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا
بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T13:22+0000
2024-09-18T14:53+0000
روسيا
المنتدى النسائي الآوراسي
العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092416377_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_dfb94208336d3a82b86dc211ae8c14fd.jpg
وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، على أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".واضاف بوتين متحدثا في المنتدى النسائي الأوراسي، أن "الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا، مع مراعاة مصالح بعضنا البعض".وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع النساء الروسيات على عملهن من أجل مصلحة البلاد.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع نساء روسيا على عملهن لصالح المجتمع، وعلى طاقة الإبداع المذهلة".وأعرب بوتين عن ثقته في أن قادة الدول الممثلة في المنتدى يمكنهم أيضًا توجيه كلمات الامتنان لنساء بلدانهم.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرأة الروسية تعرف كيف تجمع بين الإنجازات المهنية والعائلية، وهذا سر يستحيل على الرجال كشفه.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، والتي تحتاج إليها جميع البلدان، لا يمكن تطويره إلا على أساس متين من الثقة والتفاهم المتبادل والاتصالات في مجموعة متنوعة من المجالات".انطلقت فعاليات منتدى المرأة الأوراسي العالمي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمشاركة عربية واسعة من الإمارات والبحرين ومصر وقطر والسعودية وليبيا، وبحثت الجلسة الاستراتيجية "تأثير المرأة في التنمية الاقتصادية في الواقع الجديد" وأشكال مشاركة المرأة في الاقتصاد ومجالات تطوير ريادة الأعمال النسائية التي تفتح في الظروف الحالية.ويعقد المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في سان بطرسبورغ في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وينظمه مجلس الاتحاد والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092416377_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ab4e2a56c17ee9362e89b591bc471af7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المنتدى النسائي الآوراسي, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, المنتدى النسائي الآوراسي, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين من منتدى المرأة الأوراسي: الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية ولا يمكن حلها إلا معا

13:22 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 18.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا.
وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي، على أن "الاهتمام الكبير بالمنتدى يعود إلى أنه يجمع نساء وصلن إلى مستويات عالية في الأنشطة الإبداعية والإدارية والفكرية والإنسانية والتعليمية، وتحظى تجربتهن بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم".
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في المنتديات السابقة، تم إطلاق العديد من المبادرات المحددة، بما في ذلك تعزيز التفاعل داخل مجموعة بريكس ومحطة الطاقة النووية ومجموعة العشرين النسائية".

ووصف بوتين المنتدى النسائي الأوراسي بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية التي تظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات الحياة تقريبًا".

واضاف بوتين متحدثا في المنتدى النسائي الأوراسي، أن "الإنسانية تواجه مشاكل صعبة للغاية، ولا يمكن حلها إلا معا، مع مراعاة مصالح بعضنا البعض".
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع النساء الروسيات على عملهن من أجل مصلحة البلاد.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى المرأة الأوراسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع نساء روسيا على عملهن لصالح المجتمع، وعلى طاقة الإبداع المذهلة".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن قادة الدول الممثلة في المنتدى يمكنهم أيضًا توجيه كلمات الامتنان لنساء بلدانهم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرأة الروسية تعرف كيف تجمع بين الإنجازات المهنية والعائلية، وهذا سر يستحيل على الرجال كشفه.
وشدد الرئيس على أن روسيا لديها موقف محترم تقليديا تجاه المرأة.
منتدى الابتكار لـالمدن السحابية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مجتمع
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
09:02 GMT

وأشار بوتين إلى أن "سياسة الدولة لدينا مبنية على أسس استراتيجية وطنية للعمل لصالح المرأة، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة، وتهيئة الظروف حتى تتمكن المرأة من تحقيق النجاح في المجال المهني وفي نفس الوقت تكون موقد الأسرة، ونحن نعلم أنه يمكننا الجمع بين هذين الأمرين صعب للغاية، لكن نساؤنا يعرفن كيفية القيام بذلك ويظلن جميلات ولطيفات وساحرات تحت هذا الضغط".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، والتي تحتاج إليها جميع البلدان، لا يمكن تطويره إلا على أساس متين من الثقة والتفاهم المتبادل والاتصالات في مجموعة متنوعة من المجالات".
انطلقت فعاليات منتدى المرأة الأوراسي العالمي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمشاركة عربية واسعة من الإمارات والبحرين ومصر وقطر والسعودية وليبيا، وبحثت الجلسة الاستراتيجية "تأثير المرأة في التنمية الاقتصادية في الواقع الجديد" وأشكال مشاركة المرأة في الاقتصاد ومجالات تطوير ريادة الأعمال النسائية التي تفتح في الظروف الحالية.
ويعقد المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في سان بطرسبورغ في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وينظمه مجلس الاتحاد والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала