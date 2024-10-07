https://sarabic.ae/20241007/ضربة-روسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-سومي-فيديو---1093522303.html
ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديو
ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لهجوم صاروخي على مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T16:10+0000
2024-10-07T16:10+0000
2024-10-07T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأفادت الوزارة، أن ضربة صاروخية أصابت مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي المنفصل 80 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية أوسويفكا بسومي.تصدت القوات الروسية، اليوم الإثنين، لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك، بحسب الوزارة.وأوضحت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".وأضافت أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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https://sarabic.ae/20241007/الاستخبارات-الروسية-أوكرانيا-ورعاتها-في-الغرب-شنوا-حربا-إرهابية-حقيقية-ضد-بلدنا--1093511355.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لهجوم صاروخي على مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأفادت الوزارة، أن ضربة صاروخية أصابت مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي المنفصل 80 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية أوسويفكا بسومي.
تصدت القوات الروسية، اليوم الإثنين، لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك،
بحسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"
تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".
وأضافت أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو
في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.