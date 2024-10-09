https://sarabic.ae/20241009/إسكندر-إم-يستهدف-تجمعا-لقوات-كييف-ومنظومات-باتريوت-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1093591237.html
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
نشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية في مقاطعة دنيبربيتروفسك بواسطة صواريخ "إسكندر-إم". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T17:12+0000
2024-10-09T17:12+0000
2024-10-09T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103054/80/1030548076_0:98:2047:1249_1920x0_80_0_0_560e299deb0555396d19c997316a1be6.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "شن طاقم صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية العملياتية هجمات صاروخية استهدفت مواقع منظومات "باتريوت"في بلدة باشينا بالكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأكد البيان أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار من طراز "أي أن / أم بي كيو -65" وغرفة التحكم القتالية "أيه أن /أم أس كيو – 104" وقاذفة منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، وحشود لأفراد من فرقة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرها.وبحسب البيان أن قاذفة صواريخ "باتريوت" أخرى أصيبت للدفاع الجوي بأضرار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسكصواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديوالقوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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رصد عسكري, روسيا
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
نشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية في مقاطعة دنيبربيتروفسك بواسطة صواريخ "إسكندر-إم".
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "شن طاقم صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية العملياتية هجمات صاروخية استهدفت مواقع منظومات "باتريوت"في بلدة باشينا بالكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع لحظة تنفيذ الضربة.
وأكد البيان أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار من طراز "أي أن / أم بي كيو -65" وغرفة التحكم القتالية "أيه أن /أم أس كيو – 104" وقاذفة منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، وحشود لأفراد من فرقة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرها.
وبحسب البيان أن قاذفة صواريخ "باتريوت" أخرى أصيبت للدفاع الجوي بأضرار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.