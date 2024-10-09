سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
© Sputnik . Alexander Utkin/
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أكدت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، أن شركة الطائرات المتحدة "واك"، سلّمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من قاذفات الخطوط الأمامية الجديدة "سو-34".
وصُنعت المقاتلات الجديدة كجزء من برنامج الإنتاج لعام 2024، حيث خضعت الطائرات لسلسة اختبارات جوية وأرضية قبل تسليمها إلى القوات الروسية.
ونقل بيان للخدمة الصحفية للشركة، كلمة النائب الأول لرئيس حكومة روسيا، دينيس مانتوروف، قال فيها: "انضمت الدفعة التالية من طائرات "سو-34" إلى صفوف القوات الجوية".
© Sputnik . Maksim Blinovمقاتلة سو - 34 فى معرض ماكس 2015
مقاتلة سو - 34 فى معرض ماكس 2015
© Sputnik . Maksim Blinov
وأضاف مانتوروف، موضحا أن "إيقاع عمليات التسليم وتوقيته يشير إلى العمل المنسق لصناعة الطيران لصالح القوات المسلحة الروسية. أنا متأكد من أن القدرات الجديدة والموسعة لطائرتنا (سو 34)، واليوم هي طائرة مع أوسع مجموعة من الأسلحة المستخدمة، وسوف تسهم في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
والقاذفة المقاتلة "سو- 34" هي مقاتلة متعددة الوظائف والقدرات، وتصنف كواحدة من أكثر الطائرات تقدما في العالم.
وبدوره، قال المدير العام لشركة "واك"، يوري سليوسار: "تحافظ مصانعنا العسكرية على وتيرة الإنتاج اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه وزارة الدفاع، في الوقت المناسب".
© YouTube/WORLD NEWSسو 34
سو 34
© YouTube/WORLD NEWS
وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي تزويد الجيش والبحرية بطائرات جديدة. في الوقت نفسه، يعمل عمال الإنتاج باستمرار على تحسين العمليات وإدخال التقنيات، التي تسمح بزيادة وتيرة الإنتاج".
© Sputnikالقاذفة سو- 34
القاذفة سو- 34
© Sputnik
وصممت المقاتلة الروسية لتدمير الأهداف البرية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستطلاع وتدمير الدفاعات الجوية.
وتمنح الخصائص القتالية العالية والتقنيات الحديثة والاستخدام الناجح في ظروف القتال الحقيقية مقاتلة "سو-34" مكانة مهمة في القدرات القتالية ضمن أي ظروف قتالية وعسكرية.