https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 92 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 8 مناطق في روسيا الاتحادية. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T05:29+0000
2024-10-10T05:29+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 92 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 47 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241009/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1093567303.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 92 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 8 مناطق في روسيا الاتحادية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 92 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 47 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.