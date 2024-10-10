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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 92 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 8 مناطق في روسيا الاتحادية. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T05:29+0000
2024-10-10T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 92 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 47 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241009/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1093567303.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

05:29 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 92 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 8 مناطق في روسيا الاتحادية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 92 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 47 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة خلال الليل
أمس, 04:34 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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