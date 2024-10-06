القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

عربي
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241006/القوات-الروسية-تتصدى-لأربع-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتكبدها-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093480185.html
القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T10:57+0000
2024-10-06T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3c4c072c2bbcad528e9c33c141e7c693.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدة بليخوفو. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ودُمرت سيارة واحدة.وتم استهداف عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو، وليوبيموفكا، ونيكولايفو دارينو، ونوفي بوت، وبليخوفو.بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وكوسيتسا، وكوزاتشايا لوكنيا، وليوبيموفكا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وميلوفي، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا، ونيو بات، وأورلوفكا، وبليخوفو، تولستي لوغ، تشيركاسي بوريشنوي ويوزني.وأضاف بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ استهدفت الألوية الميكانيكية 21 و47 و115 في مقاطعة سومي، واللواء البحري 36، بالإضافة إلى الألوية 101 و103 و129 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكا بيساريفكا، وكاترينيفكا، وكونوتوب، وميروبولسكوي، وميروبولي، وماكيفكا، وبافلوفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيتروفسكوي، ورشكي، وسوخودول، وأولانوفو، وفرونزينكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241006/الطيران-الروسي-يدمر-محطة-وقود-بالقرب-من-مدينة-أوديسا-ويستهدف-مطارا-عسكريا--1093479295.html
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093456814.html
https://sarabic.ae/20241004/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-17-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-سومي-1093441533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b5388f08675baa86e88bb83d655773d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

10:57 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 06.10.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدة بليخوفو. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ودُمرت سيارة واحدة.
وتم استهداف عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو، وليوبيموفكا، ونيكولايفو دارينو، ونوفي بوت، وبليخوفو.
وتم صد محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق حدود روسيا في اتجاه بلدة نوفي بوت، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكريا، واستسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
09:49 GMT
و استهدف طيران الجيش، والمدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 22 و41 و47 و61 و115، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، واللواء 36 مشاة بحرية.
بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وكوسيتسا، وكوزاتشايا لوكنيا، وليوبيموفكا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وميلوفي، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا، ونيو بات، وأورلوفكا، وبليخوفو، تولستي لوغ، تشيركاسي بوريشنوي ويوزني.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
أمس, 11:00 GMT
وأضاف بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ استهدفت الألوية الميكانيكية 21 و47 و115 في مقاطعة سومي، واللواء البحري 36، بالإضافة إلى الألوية 101 و103 و129 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكا بيساريفكا، وكاترينيفكا، وكونوتوب، وميروبولسكوي، وميروبولي، وماكيفكا، وبافلوفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيتروفسكوي، ورشكي، وسوخودول، وأولانوفو، وفرونزينكا.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة نحو 200 عسكري، وتم تدمير سبع قطع من المعدات، منها قطعة مدفعية، وثلاث قذائف هاون، وعربتين، ومحطة للحرب الإلكترونية، واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية تحيد 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية عسكرية في مقاطعة سومي
4 أكتوبر, 16:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала