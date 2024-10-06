https://sarabic.ae/20241006/القوات-الروسية-تتصدى-لأربع-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتكبدها-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093480185.html

القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تتصدى لأربع هجمات أوكرانية وتكبد عناصرها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T10:57+0000

2024-10-06T10:57+0000

2024-10-06T11:00+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدة بليخوفو. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ودُمرت سيارة واحدة.وتم استهداف عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو، وليوبيموفكا، ونيكولايفو دارينو، ونوفي بوت، وبليخوفو.بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وكوسيتسا، وكوزاتشايا لوكنيا، وليوبيموفكا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وميلوفي، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا، ونيو بات، وأورلوفكا، وبليخوفو، تولستي لوغ، تشيركاسي بوريشنوي ويوزني.وأضاف بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ استهدفت الألوية الميكانيكية 21 و47 و115 في مقاطعة سومي، واللواء البحري 36، بالإضافة إلى الألوية 101 و103 و129 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكا بيساريفكا، وكاترينيفكا، وكونوتوب، وميروبولسكوي، وميروبولي، وماكيفكا، وبافلوفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، وبيتروفسكوي، ورشكي، وسوخودول، وأولانوفو، وفرونزينكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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