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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/الكرملين-تعديل-العقيدة-النووية-الروسية-ضروري-بالنظر-إلى-تصعيد-التوترات-قرب-الحدود-الروسية-1093234626.html
الكرملين: تعديل العقيدة النووية الروسية ضروري بالنظر إلى تصعيد التوترات قرب الحدود الروسية
الكرملين: تعديل العقيدة النووية الروسية ضروري بالنظر إلى تصعيد التوترات قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التعديلات المقرر إدخالها على وثيقة "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي" هي تعديلات ضرورية، بالنظر... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T09:41+0000
2024-09-29T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، في مقابلة على قناة "روسيا 1" إنه "من الواضح أن الطريقة التي يتطور بها الوضع الدولي، والطريقة التي تتصاعد بها التوترات حول حدودنا، والطريقة التي بدأت قوى نووية تشارك إلى جانب كييف في الصراع بأوكرانيا، والطريقة التي تتوسع بها البنية التحتية العسكرية للناتو قرب حدودنا، كل ذلك يجعل من الضروري إدخال تعديلات على كل من العقيدة النووية ووثيقة أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".وأوضح بيسكوف أن "التعديلات جُهزت وسيجري الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من الغرب.وجاءت تصريحات ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، قال فيها: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهناوأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النوويةوفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
https://sarabic.ae/20240926/الكرملين-يتحدث-عن-تفاصيل-تغيير-العقيدة-النووية-الروسية----1093123703.html
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روسيا

الكرملين: تعديل العقيدة النووية الروسية ضروري بالنظر إلى تصعيد التوترات قرب الحدود الروسية

09:41 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التعديلات المقرر إدخالها على وثيقة "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي" هي تعديلات ضرورية، بالنظر إلى تصعيد التوترات على الحدود الروسية، ومشاركة قوى نووية في الصراع بأوكرانيا إلى جانب نظام كييف.
وقال بيسكوف، في مقابلة على قناة "روسيا 1" إنه "من الواضح أن الطريقة التي يتطور بها الوضع الدولي، والطريقة التي تتصاعد بها التوترات حول حدودنا، والطريقة التي بدأت قوى نووية تشارك إلى جانب كييف في الصراع بأوكرانيا، والطريقة التي تتوسع بها البنية التحتية العسكرية للناتو قرب حدودنا، كل ذلك يجعل من الضروري إدخال تعديلات على كل من العقيدة النووية ووثيقة أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
وأوضح بيسكوف أن "التعديلات جُهزت وسيجري الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
26 سبتمبر, 09:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من الغرب.
وجاءت تصريحات ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، قال فيها: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا
وأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟
ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.
بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النووية
وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
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