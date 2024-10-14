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https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-يكشف-سبب-تخوف-الغرب-من-بريكس-1093738053.html
الكرملين يكشف سبب تخوف الغرب من "بريكس"
الكرملين يكشف سبب تخوف الغرب من "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" تعتبر مجموعة جذابة للعديد من الدول، فهي تقدم التعاون على أساس الاحترام... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T11:36+0000
2024-10-14T11:36+0000
مجموعة بريكس
روسيا
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول سبب خوف الغرب من مجموعة "بريكس": "الأمر لا يعني أنهم خائفون من "بريكس"، ولكن ببساطة "بريكس" هي رابطة أكثر جاذبية لعدد من الدول".وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن "العلاقات الدولية القائمة على إملاءات دولة على أخرى غير مقبولة من قبل العديد من الدول اليوم".وقال بيسكوف: "مجموعة "بريكس" هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلاً وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا يجعلها أكثر جاذبية، خاصة في الوضع الحالي، حيث تتجه المزيد والمزيد من الدول إلى ضرورة بناء العلاقات بطريقة جديدة ولم تعد تقبل العلاقات القائمة على إملاءات دولة على أخرى".وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241012/الخارجية-الروسية-بريكس-لن-تكون-أبدا-تحالفا-عسكريا-1093689527.html
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار العالم الآن

الكرملين يكشف سبب تخوف الغرب من "بريكس"

11:36 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" تعتبر مجموعة جذابة للعديد من الدول، فهي تقدم التعاون على أساس الاحترام المتبادل.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول سبب خوف الغرب من مجموعة "بريكس": "الأمر لا يعني أنهم خائفون من "بريكس"، ولكن ببساطة "بريكس" هي رابطة أكثر جاذبية لعدد من الدول".

وتابع: "كما تعلمون أنه حتى الآن في الغرب، كانت هناك مثل هذه الأندية المغلقة، "مجموعة السبع"، والتي كانت دائمًا مغلقة حتى أمام تلك الدول الدول التي اكتسبت قوة بالفعل، مثل الصين والهند. "بريكس" هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلًا وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا هو الأمر الأكثر جاذبية".

وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن "العلاقات الدولية القائمة على إملاءات دولة على أخرى غير مقبولة من قبل العديد من الدول اليوم".
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
الخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا
12 أكتوبر, 17:41 GMT
وقال بيسكوف: "مجموعة "بريكس" هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلاً وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا يجعلها أكثر جاذبية، خاصة في الوضع الحالي، حيث تتجه المزيد والمزيد من الدول إلى ضرورة بناء العلاقات بطريقة جديدة ولم تعد تقبل العلاقات القائمة على إملاءات دولة على أخرى".

ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا، في 22إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس"، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
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