https://sarabic.ae/20241011/بيزشكيان-يعرب-عن-أمله-في-إتمام-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-خلال-قمة-بريكس--1093651246.html
بيزشكيان يعرب عن أمله في إتمام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا خلال قمة "بريكس"
بيزشكيان يعرب عن أمله في إتمام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا خلال قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في مدينة عشق آباد، عن أمله في إتمام توقيع وثيقة الشراكة... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية نقلا عن بيزشكيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عشق آباد:والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الدولي "علاقة العصر والحضارات - أساس السلام والتنمية"، المقام في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان.وشهد اللقاء محادثات بين رئيسي البلدين هي الأولى من نوعها كمحادثات مباشرة بعد انتخاب بيزشكيان رئيسًا لإيران.كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، والذي قبل الدعوة بامتنان.وكان قد أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أنه ستكون هناك "محادثة جادة" في الاجتماع بين بوتين وبيزشكيان. وسيتناول الزعيمان مسائل العلاقات الثنائية ويناقشان الوضع في الشرق الأوسط.روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدوليةبوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
https://sarabic.ae/20241011/بدء-المحادثات-بين-الرئيسين-بوتين-وبزشکیان-في-مدينة-عشق-آباد-عاصمة-تركمانستان--1093640657.html
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بيزشكيان يعرب عن أمله في إتمام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا خلال قمة "بريكس"
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في مدينة عشق آباد، عن أمله في إتمام توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو خلال قمة "بريكس" المقبلة في روسيا.
وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية نقلا عن بيزشكيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عشق آباد:
"نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الدولي "علاقة العصر والحضارات - أساس السلام والتنمية"، المقام في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان.
وشهد اللقاء محادثات بين رئيسي البلدين هي الأولى من نوعها كمحادثات مباشرة بعد انتخاب بيزشكيان رئيسًا لإيران.
كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، والذي قبل الدعوة بامتنان.
وكان قد أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أنه ستكون هناك "محادثة جادة" في الاجتماع بين بوتين وبيزشكيان. وسيتناول الزعيمان مسائل العلاقات الثنائية ويناقشان الوضع في الشرق الأوسط.