https://sarabic.ae/20241011/بدء-المحادثات-بين-الرئيسين-بوتين-وبزشکیان-في-مدينة-عشق-آباد-عاصمة-تركمانستان--1093640657.html
بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان المحادثات في عشق أباد، اليوم الجمعة، في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T09:36+0000
2024-10-11T09:36+0000
2024-10-11T09:54+0000
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وتعتبر المحادثات بين رئيسي الدولتين هي أول محادثات مباشرة بعد انتخاب بيزشكيان رئيسًا لإيران.وأضاف بوتين، أن تطور التبادل التجاري بين بلاده وإيران جيد وحجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الازدياد.
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بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
09:36 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 11.10.2024)
يتبع
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان المحادثات في عشق أباد، اليوم الجمعة، في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
وتعتبر المحادثات بين رئيسي الدولتين هي أول محادثات مباشرة بعد انتخاب بيزشكيان رئيسًا لإيران.
وقال بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني، "نحن نعمل معًا بنشاط على الساحة الدولية، وغالبًا ما تكون تقييماتنا للأحداث الجارية في العالم متقاربة جدًا"..
وأضاف بوتين، أن تطور التبادل التجاري بين بلاده وإيران جيد وحجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الازدياد.
وقال بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مدينة عشق آباد: " نشهد هذا العام زيادة في التجارة المتبادلة (بين روسيا وإيران)، وعلى الرغم من أنها لم تتعاف من الانخفاض الذي شهدته العام الماضي. لكن الاتجاه جيد"