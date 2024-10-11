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روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية
روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية، بما في ذلك في إطار... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T06:37+0000
2024-10-11T06:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
تركمانستان
أخبار تركمانستان
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات" في عشق آباد: "إن روسيا تؤيد إجراء أوسع نقاش دولي ممكن حول معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد مع جميع أصدقائنا وشركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".وأضاف بوتين أنه لا يمكن ضمان السلام والتنمية العالميين إلا من خلال الأخذ في الاعتبار آراء كل دولة وشعب، مع احترام سيادتهم، وتابع قائلا:وأشار بوتين إلى أنه بهذه الروح تستعد روسيا لاستضافة قمة "بريكس" في قازان. وأعرب بوتين عن شكره لقيادة تركمانستان على إسهامها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عاصمة تركمانستان، اليوم الجمعة، في زيارة للمشاركة في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات"، المخصص للذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر الكلاسيكي التركماني مختومكولي فراغا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الروسي في الجلسة العامة للحدث.بوتين والرئيس الإيراني يعتزمان بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسطبوتين الإنتاج الصناعي في روسيا ينمو والصناعات التحويلية تظهر ديناميكيات إيجابية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, تركمانستان, أخبار تركمانستان, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, تركمانستان, أخبار تركمانستان, فلاديمير بوتين

روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية

06:37 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية، بما في ذلك في إطار الجمعيات الدولية.
وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات" في عشق آباد: "إن روسيا تؤيد إجراء أوسع نقاش دولي ممكن حول معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد مع جميع أصدقائنا وشركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".
وأضاف بوتين أنه لا يمكن ضمان السلام والتنمية العالميين إلا من خلال الأخذ في الاعتبار آراء كل دولة وشعب، مع احترام سيادتهم، وتابع قائلا:

"نحن مقتنعون بأنه لا يمكن ضمان السلام العالمي والتنمية الشاملة إلا من خلال مراعاة آراء كل شعب، مع احترام آراء كل دولة بشأن مسارها السيادي، ونظرتها للعالم، وتقاليدها وأفكارها الدينية، وإن ترابط الأزمنة والحضارات هو أساس السلام والتنمية".

الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
01:57 GMT
وأشار بوتين إلى أنه بهذه الروح تستعد روسيا لاستضافة قمة "بريكس" في قازان. وأعرب بوتين عن شكره لقيادة تركمانستان على إسهامها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عاصمة تركمانستان، اليوم الجمعة، في زيارة للمشاركة في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات"، المخصص للذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر الكلاسيكي التركماني مختومكولي فراغا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الروسي في الجلسة العامة للحدث.
بوتين والرئيس الإيراني يعتزمان بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط
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