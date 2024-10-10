https://sarabic.ae/20241010/بوتين-والرئيس-الإيراني-يعتزمان-بحث-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-الشرق-الأوسط-1093621044.html
بوتين والرئيس الإيراني يعتزمان بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط
بوتين والرئيس الإيراني يعتزمان بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، سيبحثان الأوضاع في الشرق... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T15:07+0000
2024-10-10T15:07+0000
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وصرح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موضوعات محادثات بوتين المقبلة مع الرئيس الإيراني: "في المقام الأول العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية".وأكد بيسكوف أنه "لا يمكن تجاهل الوضع في الشرق الأوسط. وسيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال".وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، يوم الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الفائت، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعضا.وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".وأوضح عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي، ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".
https://sarabic.ae/20241010/موسكو-قمة-بريكس-أكبر-حدث-سياسي-خارجي-يعقد-في-روسيا-1093617023.html
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روسيا, إيران, العالم
بوتين والرئيس الإيراني يعتزمان بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، سيبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موضوعات محادثات بوتين المقبلة مع الرئيس الإيراني: "في المقام الأول العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وطهران تربطهما علاقات وثيقة للغاية في مختلف المجالات.
وأكد بيسكوف أنه "لا يمكن تجاهل الوضع في الشرق الأوسط. وسيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال".
وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، يوم الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الفائت، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعضا.
وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".
وشدد على أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
وأوضح عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي، ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".