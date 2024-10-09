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باحث في الشأن الدولي: تصريحات زاخاروفا دقيقة للغاية وبوتين يريد تعديل موازين القوى العالمية
باحث في الشأن الدولي: تصريحات زاخاروفا دقيقة للغاية وبوتين يريد تعديل موازين القوى العالمية
سبوتنيك عربي
وصف أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأنها "دقيقة للغاية". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T20:21+0000
2024-10-09T20:21+0000
روسيا
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تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار إلى أنّ "العولمة التي أوجدتها الولايات المتحدة وسعت إلى تعميمها كثقافة سلوكية على جميع المجتمعات، مما أثر سلبًا على بنيتها التقليدية".وأشار المصري إلى أنّ "الوضع داخل الولايات المتحدة يظهر انعكاسات هذه السياسات، حيث أدى الاستقطاب السياسي والعنف إلى محاولات اغتيال"، معتبرا أنّ "هذه الظواهر جزء من "سياسة الكاوبوي الأمريكية" التي تزعزع ثقة المجتمعات".واعتبر المصري أنّ "الرئيس بوتين يسعى إلى تعديل موازين القوى العالمية"، موضحًا أنّ "هذا السعي يتجلى من خلال التطويق الذي بدأه الغرب على أوكرانيا وزرع الصواريخ الباليستية على حدود روسيا، مما يشكل تهديدًا لأمنها القومي".وأكد أنّ "هذه الوضعية أدت إلى تآكل الشرعية الدولية وعجز الأمم المتحدة عن اتخاذ قرارات حاسمة، وهو واقع يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستمرار فيه لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤثر على سلاسل التوريد والغذاء حول العالم".ودعا المصري "الدول إلى تلقي دعوة بوتين بجدية والبدء في الاصطفاف لتعديل موازين القوى على مستوى الصراعات الإقليمية والدولية".وانتقد "السياسة الأمريكية التي تعتمد على الرؤية الأحادية"، مشيرًا إلى أنّها "أدت إلى زعزعة الثقة في المجالس الدولية الشرعية".وفي السياق ذاته، حذر المصري من "النيوليبرالية التي تهيمن على النظام الاقتصادي الأمريكي"، مشيرًا إلى أنّها "تفلت من أي ضوابط". وأكد أنّ "هذه النيوليبرالية تدمر المفاهيم الأسرية وتستنزف الاقتصاد العالمي"، داعيًا إلى "ضرورة ضبطها أو التخلص منها للحفاظ على المجتمعات".
https://sarabic.ae/20241009/خبير-روسيا-رائدة-في-مجال-احترام-القيم-الأخلاقية-على-عكس-أمريكا-1093596041.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في الشأن الدولي: تصريحات زاخاروفا دقيقة للغاية وبوتين يريد تعديل موازين القوى العالمية

20:21 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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حصري
وصف أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأنها "دقيقة للغاية".
وأشار إلى أنّ "العولمة التي أوجدتها الولايات المتحدة وسعت إلى تعميمها كثقافة سلوكية على جميع المجتمعات، مما أثر سلبًا على بنيتها التقليدية".

ولفت المصري في حديث عبر "سبوتنيك" إلى أنّ "هذا التعميم الأمريكي أدى إلى "سلعنة" كل شيء، بما في ذلك الثقافة والحضارة، مما أسهم في تفشي قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات".

وأشار المصري إلى أنّ "الوضع داخل الولايات المتحدة يظهر انعكاسات هذه السياسات، حيث أدى الاستقطاب السياسي والعنف إلى محاولات اغتيال"، معتبرا أنّ "هذه الظواهر جزء من "سياسة الكاوبوي الأمريكية" التي تزعزع ثقة المجتمعات".
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واعتبر المصري أنّ "الرئيس بوتين يسعى إلى تعديل موازين القوى العالمية"، موضحًا أنّ "هذا السعي يتجلى من خلال التطويق الذي بدأه الغرب على أوكرانيا وزرع الصواريخ الباليستية على حدود روسيا، مما يشكل تهديدًا لأمنها القومي".

ورأى أنّ "هذه السياسات الأمريكية والأطلسية تهدف إلى عزل روسيا وتعزيز الهيمنة الأمريكية وفق نمط العولمة الثقافية والاقتصادية والسياسية".

وأكد أنّ "هذه الوضعية أدت إلى تآكل الشرعية الدولية وعجز الأمم المتحدة عن اتخاذ قرارات حاسمة، وهو واقع يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستمرار فيه لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤثر على سلاسل التوريد والغذاء حول العالم".
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ودعا المصري "الدول إلى تلقي دعوة بوتين بجدية والبدء في الاصطفاف لتعديل موازين القوى على مستوى الصراعات الإقليمية والدولية".
وانتقد "السياسة الأمريكية التي تعتمد على الرؤية الأحادية"، مشيرًا إلى أنّها "أدت إلى زعزعة الثقة في المجالس الدولية الشرعية".

ورأى أنّ "الصراعات الموجودة في جميع أنحاء العالم تعود إلى تدخلات الولايات المتحدة في الدول التي لا تسير وفق النمط المعولم، مما أدى إلى تفكيك المجتمعات ونزع السيادة الوطنية".

وفي السياق ذاته، حذر المصري من "النيوليبرالية التي تهيمن على النظام الاقتصادي الأمريكي"، مشيرًا إلى أنّها "تفلت من أي ضوابط".
وأكد أنّ "هذه النيوليبرالية تدمر المفاهيم الأسرية وتستنزف الاقتصاد العالمي"، داعيًا إلى "ضرورة ضبطها أو التخلص منها للحفاظ على المجتمعات".
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